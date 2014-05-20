《汇市简讯》欧元兑日圆下滑，关注日本央行会议决议

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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* 开低0.18%，连续第六天低点下移，日本央行会议决议为亚洲市场焦点
* 欧元仍偏空，目标为138.03，为2014年涨势的76.4%回撤位
* 138.50前出现买盘，138.50及纽约尾盘高点139.00为初步支撑位和阻力位
* 图表：link.reuters.com/feb59v (完)
(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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