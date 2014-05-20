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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 06:53 BJT

《汇市简讯》欧元兑日圆下滑，关注日本央行会议决议

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* 开低0.18%，连续第六天低点下移，日本央行会议决议为亚洲市场焦点

* 欧元仍偏空，目标为138.03，为2014年涨势的76.4%回撤位

* 138.50前出现买盘，138.50及纽约尾盘高点139.00为初步支撑位和阻力位

* 图表：link.reuters.com/feb59v　(完)

(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)
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