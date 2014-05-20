欧洲金融：欧盟执委会起诉汇控等三家大银行涉嫌操纵指标利率

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
这三家银行和ICAP去年12月拒绝和解该案。它们若证实违反欧盟反垄断法规，可能面临高达其全球营业额10%的罚金。
摩根大通称欧盟指控毫无根据，并将为此做出辩护。法国农业信贷银行表示将审视指控详情。汇丰控股称将竭力为自己辩护。
去年12月，包括德意志银行(Deutsche Bank) 、苏格兰皇家银行 和花旗集团(Citigroup) 等六家银行因类似问题，遭到创纪录的17亿欧元(23亿美元)罚款。这些银行对指控进行和解，罚金也从而减免10%。
在被问及目前对ICAP的Libor调查时，欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)在新闻发布会上称，“未来几天或几周，我们可能将对该券商发布新的异议声明。”
身为全球最大同业经纪商的ICAP拒绝置评。去年9月，美国和欧洲当局因操纵日圆Libor指标而对10家机构罚款，ICAP也在其中。
阿尔穆尼亚还表示，对于外汇市场疑似操纵合谋案的调查，监管当局尚未决定下一步如何进行。外汇市场规模达数万亿(兆)之巨，是全球最大的市场。(完) (编译 徐文焰/朱晓军；审校 龚芳)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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