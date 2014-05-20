欧洲金融：欧盟执委会起诉汇控等三家大银行涉嫌操纵指标利率

这三家银行和ICAP去年12月拒绝和解该案。它们若证实违反欧盟反垄断法规，可能面临高达其全球营业额10%的罚金。

摩根大通称欧盟指控毫无根据，并将为此做出辩护。法国农业信贷银行表示将审视指控详情。汇丰控股称将竭力为自己辩护。

去年12月，包括德意志银行(Deutsche Bank) 、苏格兰皇家银行 和花旗集团(Citigroup) 等六家银行因类似问题，遭到创纪录的17亿欧元(23亿美元)罚款。这些银行对指控进行和解，罚金也从而减免10%。

在被问及目前对ICAP的Libor调查时，欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)在新闻发布会上称，“未来几天或几周，我们可能将对该券商发布新的异议声明。”

身为全球最大同业经纪商的ICAP拒绝置评。去年9月，美国和欧洲当局因操纵日圆Libor指标而对10家机构罚款，ICAP也在其中。