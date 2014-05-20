《独家新闻》高盛正式启动旗下Metro金属仓储业务的出售程序

高盛接洽的Metro潜在买家身份和数量尚不清楚，但一位消息人士称，其中包括美国国内及海外的银行业者、贸易商和仓储企业。四年前，高盛以大约5.5亿美元买下Metro。

“他们正在与买家接触，之前从未与任何人接洽过，”该消息人士说，并称接洽是在周一进行的。

监管收紧以及密集的政治审查正在改变美国实货大宗商品市场的格局，迫使一些华尔街银行退出石油、铜和谷物交易等赚钱业务。

摩根大通 和摩根士丹利 正在全部或部分剥离实货大宗商品业务。

高盛管理层曾多次表示，该行致力于长达数十年的大宗商品交易业务，该业务对客户而言极为重要，不可以退出。

高盛发言人说，“Metro对我们的客户而言不具有战略意义，鉴于最近潜在买家表达出兴趣，公司认为这是一个合适的出售时机。”(完)