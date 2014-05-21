美国个股：通用汽车再召回260万辆汽车，第二季提列费用翻番

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透底特律5月20日 - 通用汽车 周二表示，将在全球范围内再召回260万辆汽车，这令其今年迄今汽车召回数量接近1,540万辆。
通用汽车宣布四项汽车召回行动，此前最广为人知的召回行动与汽车点火开关故障有关，导致至少13人死亡。该公司因没有更早处理开关故障问题而受到安全倡导者的批评，且被美国安全监管机构罚款。
本次召回行动包括可能有缺陷的安全带、传输系统、安全气囊及消防问题，多数是在美国已售出的汽车。
通用汽车周二还表示，将把第二季预计提列费用提高一倍，至约4亿美元，多数用于召回汽车的维修。第一季该公司提列13亿美元，其中多数与点火开关有问题的汽车召回有关。
通用汽车今年召回的汽车总数，超过了之前五年的总和。
通用汽车周二在纽约证交所收跌3.4%，报33.07美元。(完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
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