美国个股：通用汽车再召回260万辆汽车，第二季提列费用翻番

路透底特律5月20日 - 通用汽车 周二表示，将在全球范围内再召回260万辆汽车，这令其今年迄今汽车召回数量接近1,540万辆。

通用汽车宣布四项汽车召回行动，此前最广为人知的召回行动与汽车点火开关故障有关，导致至少13人死亡。该公司因没有更早处理开关故障问题而受到安全倡导者的批评，且被美国安全监管机构罚款。

本次召回行动包括可能有缺陷的安全带、传输系统、安全气囊及消防问题，多数是在美国已售出的汽车。

通用汽车周二还表示，将把第二季预计提列费用提高一倍，至约4亿美元，多数用于召回汽车的维修。第一季该公司提列13亿美元，其中多数与点火开关有问题的汽车召回有关。

通用汽车今年召回的汽车总数，超过了之前五年的总和。

通用汽车周二在纽约证交所收跌3.4%，报33.07美元。(完)