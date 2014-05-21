欧洲能源：欧盟国家应进行能源系统压力测试--执委会草案

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
**现况及进展**
在上次乌克兰与俄罗斯之间因价格争议引发天然气供应危机后，欧盟已经采取了一些预防措施，比如留出可满足30天需求的天然气库存等。
欧盟执委会正在评估是否应增加预留的天然气量。
从较长期而言，执委会还简要描述了2030年能源与环境政策的前景，包括改善能源利用效率和加大可再生能源使用比例。
执委会还基于成员国之间更好的跨境联系，加快努力以完成构建单一能源市场。
这份文件草稿表示，执委会将检视是否“可以研究出一个天然气交易流程，帮助增强市场透明度”。
不过文件中还称，各种选项不能与欧盟的反垄断法规相冲突。
欧盟成员国将在6月峰会上审查增强欧洲能源安全性的所有选项。(完)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。