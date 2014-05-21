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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 08:26 BJT

欧洲能源：欧盟国家应进行能源系统压力测试--执委会草案

**现况及进展**

在上次乌克兰与俄罗斯之间因价格争议引发天然气供应危机后，欧盟已经采取了一些预防措施，比如留出可满足30天需求的天然气库存等。

欧盟执委会正在评估是否应增加预留的天然气量。

从较长期而言，执委会还简要描述了2030年能源与环境政策的前景，包括改善能源利用效率和加大可再生能源使用比例。

执委会还基于成员国之间更好的跨境联系，加快努力以完成构建单一能源市场。

这份文件草稿表示，执委会将检视是否“可以研究出一个天然气交易流程，帮助增强市场透明度”。

不过文件中还称，各种选项不能与欧盟的反垄断法规相冲突。

欧盟成员国将在6月峰会上审查增强欧洲能源安全性的所有选项。(完)
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