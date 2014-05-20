《中国报摘》--中国证券报5月21日

--中国国务院日前批转的《发展改革委关于2014年深化经济体制改革重点任务意见》提出，规范政府举债融资制度。开明渠、堵暗道，建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制，剥离融资平台公司政府融资职能。

--发改委日前发布相关指导意见提出，在规范现有煤炭交易市场的基础上，加快健全若干个区域性煤炭交易市场，逐步培育建成2-3个全国性煤炭交易市场。

--国内首个交易所场内房地产投资基金产品（REITs）--中信证券“中信启航专项资产管理计划”获证监会批复并成功募集设立，定于5月21日在深交所综合协议交易平台挂牌转让。

--业内预计，房企资金链趋紧或成为并购潮的导火索，未来更多并购案例将可能发生，房地产业“强者恒强”的格局将进一步巩固，而“小而美”的区域型房企或难以生存。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 黄凯)