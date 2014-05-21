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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 08:11 BJT

金砖国家：5月20日股汇市收盘纵览

路透5月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月20日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下滑0.53%，报1,029.91点。

中国股市：沪综指缩量收升，证监会定调IPO节奏仍难修复市场信心

香港股市：恒生指数收升创五周最高收位，中国移动强势拉抬

中国汇市：人民币窄幅波动后收市微跌，横盘市况料持续

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拉美股市：智利股市下挫，因财报疲弱刺激外资沽出，成交清淡；巴西股指下滑，Petrobras逆转早盘涨势。巴西股市Bovespa指数 收挫1.74%，报52,427.06点。

拉美汇市：拉美货币兑美元下滑，因泰国政局不稳及担心中国经济成长。

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南非股市：小涨，电商Naspers上涨，而矿企Impala Platinum和其他大宗商品公司股票下滑。综合指数 涨0.22%至49,617.00点；Top-40绩优股指数 上扬0.33%，报44,559.13点。

南非汇市：兰特跌至两周低位，因投资者抛售新兴市场资产。

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印度股市：微升，创收盘新高，连续第四日上涨；Sesa Sterlite等面向国内的类股继续攀升，因市场对莫迪的新政府寄予厚望。指标股指BSE指数 收涨0.06%，或13.83点，报24,376.88点，创收盘高点，但仍低于周五创下的历史高位。NSE指数 收高0.16%，或11.95点，创收盘高点7,275.50点。

印度汇市：卢比下跌，结束连续四日上涨走势，从前日的11个月高点回撤；此前石油进口商纷纷买入美元。卢比兑美元 收在58.63/64，周一为58.59/60。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.4%，报709.80点。指标RTS指数 升0.67%，报1,298.640点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.13%，至34.5215卢布；卢布兑欧元 升0.34%，至47.3000卢布。(完) (整理 朱晓军；审校 于春红)
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