《路透晚报》--5月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

亚信峰会：中国致力于和平处理领土主权及海洋权益争端--国家主席

中国国家主席习近平周三表示，中国一贯致力于通过和平方式处理和有关国家的领土主权及海洋权益争端，将坚定不移走和平发展道路，奉行互利共赢的开放战略。

--中国经济：金融调控面临经济下行与偿债高峰双重考验--国家信息中心专家

中国国家信息中心预测部财金研究室副主任李若愚撰文认为，目前固定资产投资持续减速加大中国经济下行风险；影子银行与信用债面临偿债高峰，债务风险显露。未来货币政策应继续保持中性略松。

--中国经济：发改委要求首批80个鼓励社会资本参与的基建项目加快进程

面对经济下行压力，中国加快落实鼓励民间投资的步伐。国家发改委周三发布通知，要求首批推出80个鼓励社会资本参与建设营运的示范项目要加快进程。

--中国经济：增速放缓是一种“新常态”，就业总体保持平稳--人社部

中国人力资源和社会保障部副部长信长星表示，中国目前的经济增速在正常范围内，应视其为一种“新常态”，应当看到中国不可能长期保持两位数以上的高增速，那会绷得太紧。

--中俄能源：俄副总理期待未来数小时与中方达成天然气协议

俄罗斯副总理Arkady Dvorkovich周三表示，希望“未来数小时内”期待已久的中俄天然气供应协议将准备就绪，只待签署。

--中国房地产：北京年内拟出台基本住房保障条例，保障房将封闭运行--报载

中国保障房体系的制度建设日臻完善。据本地官方媒体报导，北京市今年将出台基本住房保障条例（草案），规定本市保障性住房封闭运行，将不再上市交易，并将以“无房”作为受保障人群的惟一定性标准。

【固定收益】

--《市场洞察》中国同业新规和资产证券化契机

中国监管层部际联席推出金融机构同业业务新规，采用规范会计核算和资本计量的方式，而不是进行规模绝对限制或类似8号文的比例控制，开放心态接纳机构开展同业业务，这种并非简单粗暴的靴子落地，实乃监管方式进步。

--中国财政：十省市获准自发自还地方债，地方政府市场化融资迈关键一步

中国上海等十省市获准自发自还地方政府债券，意味地方政府自主发债启航，标志其市场化融资迈出关键一步，今后以地方债为主的地方政府债务融资机制将逐步确立。

--新债招标：中国10年续发国债结果略低于预期，配置盘为投资主力

中国财政部周三早间招标发行的10年期续发国债中标收益率略低于市场预期。业内人士指出，10年期品种为关键期限国债，且该期债票面利率偏高，综合机构持有国债考核及免税等因素，配置盘青睐有加，致中标利率稍偏低，而1.82倍的投标倍数亦显示需求较为均衡。

--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

--中国货币市场：供需不匹配短期资金拆入稍不易，公开市场净投放预期升温

中国银行间市场周三资金面从本周初的趋紧势头中继续缓解，不过因供需不匹配，早盘隔夜和七天品种质押式回购加权利率虽仅小幅波动，但实际拆入则稍感不易。

--中国债市动态：利率债收益率小跌，流动性稍改善机构谨慎做多

中国银行间市场周三利率债收益率小跌，利率互换亦同步下行。市场人士表示，10年续发国债招标结果中规中矩，流动性有所改善，令市场信心略有恢复，中期政策性银行金融债走势偏强；然季节性资金面扰动因素仍将存在，有机构倾向于谨慎做多。

【外汇】

--《焦点》人民币汇率暗潮涌动，央行真会松手吗？

少了疑似干预频繁出现的身影，多了几分收放自如的从容，近期市场化所形成的均衡人民币汇率，看似平静的背后仍波涛汹涌。除了担心目前这种人民币均衡状态能够持续多久之外，一旦均衡被打破中国央行是再次祭出干预工具、还是顺势推进汇改，抑或有第三条路可走，皆成为下半年人民币汇市的最大看点。

--新债招标：离岸人民币国债三年期中标利率2.53%，五年期为3.25%

中国财政部周三公布，2014年首次离岸人民币国债向机构投资者招标部分，其中三年期债中标利率2.53%，五年期债利率为3.25%，大致符合市场预期。

--中国汇市：人民币即期早盘延续横盘走势，结购汇均衡市场窄幅波动

中国人民币兑美元周三早盘继续在上日收盘价附近窄幅波动，延续横盘走势，整个早盘仅有30-40个点子的波动区间。中间价走弱至一周低点，但对市场影响不明显，客盘结购汇均衡，市场未来方向不明朗，交投谨慎。

--离岸人民币：德意志与嘉实在美国推出全球首支RQFII中国小型股ETF

德意志资产及财富管理（DeAWM）与嘉实国际周三在美国推出全球首支人民币合格境外机构投资者（RQFII）中国小型股投资产品，预料未来数月将吸引逾1亿美元资金流入。

--离岸人民币：台湾央行称目前有11家境外银行成为中银台北参加行

台湾央行周三发布的资料显示，至今年5月9日止，共有77家金融机构成为台湾人民币清算行--中国银行台北分行的参加行，其中包括11家境外银行。

【证券/行业】

--《焦点》中国银行业掀起1,200亿美元融资潮，但资金成本不低恐损及获利

面对经济成长放缓以及坏账增加，中国银行业准备在未来两年创纪录地筹资1,200亿美元，以加强资产负债表。但投资者在借出资金时会要求溢价，因此筹资成本恐怕不低，并可能损害银行获利。

--中国股市：沪综指缩量收升，煤炭股等能源板块领涨大盘

中国股市沪综指周三缩量收升，连续第二日上涨。大盘早盘下破2,000点整数关口后再获护盘，煤炭股等能源板块整体上扬助股指转跌为升。分析师指出，近期市场分歧进一步加大，量能持续萎缩显示观望气氛愈加浓厚。

--港股业绩：联想集团13/14年度净利按年升28.7%符预期

全球最大个人电脑生产商--联想集团周三宣布，2013/14年度净利按年上升28.7%，受个人电脑及移动设备两项业务的增长带动，其业绩表现亦符合市场预期。

--亚信峰会：中国商飞C919飞机交付延至2018年，拟与俄方研发宽体客机

肩负研发和制造大型客机重任的中国商用飞机有限公司高层周三表示，正在研发的大型窄体干线飞机C919预期将于明年底实现首次飞行，2018年完成适航取证并首次交付。这较市场原本预期的时间表有所延后。

--基金产业：中港基金平台的联接将形成亚洲最大的资金平台--业内人士

中国香港证监会副行政总裁张灼华周二表示，中港基金互认将促使中国内地的监管水平与国际接轨，未来中港两地基金平台的联接将形成亚洲最大的资金平台。

--中国煤炭：逐步培育2-3个全国交易市场，加快健全若干区域市场--发改委

在当前中国煤炭交易市场存市场分割、规模偏小等问题的背景下，国家发改委近日发文指出，在规范现有煤炭交易市场基础上，将加快健全若干区域性交易市场，逐步培育建成2-3个全国性煤炭交易市场。

--香港新股：中国北车IPO公开招股未获足额认购，周四联交所挂牌上市

轨道交通装备制造商和解决方案供应商--中国北车股份 6199.HK 601299.SS 香港首次公开发售（IPO）其中公开招股部分未获得足额认购，显示散户认购反应欠佳，需要从国际配售作填补，公司将如期于周四在联交所挂牌上市。

--中国消费：中国较英美更接受移动广告，视频为首选模式--罗兵咸永道