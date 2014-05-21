欧洲经济指标预测--5月21日-5月28日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月19日当周 5月21日(三) 0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 3月 -- 盈余139 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余219 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入562 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 5月 0-9-0 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0830 英国零售销售(较前月) 4月 +0.5% +0.1% (较上年同期) +5.2% +4.2% 1400 欧元区消费者信心 5月 负8.20 负8.70 5月22日(四) 0645 法国企业景气指数 5月 100 100 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 51.0 51.2 Markit服务业PMI 50.2 50.4 Markit综合PMI -- 50.6 0730 德国Markit制造业PMI 5月初值 54.0 54.1 Markit服务业PMI 54.5 54.7 Markit综合PMI -- 56.1 0800 欧元区Markit制造业PMI 5月初值 53.2 53.4 Markit服务业PMI 53.0 53.1 Markit综合PMI 53.9 54.0 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.8% +0.8% (较上年同期) +3.1% +3.1% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 4月 35 48.6 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 短差157.2 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 5月 正4 负1 5月23日(五) 0600 德国GDP详细报告(较上季) 第一季 +0.8% +0.8% (较上年同期) +2.3% +2.5% 0800 德国IFO企业景气判断指数 5月 110.9 111.2 IFO企业现况指数 115.5 115.3 IFO企业预期指数 106.6 107.3 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 3月 -- -0.2% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -1.0% 0900 意大利薪资指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.4% 1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 4月初值 -- 顺差27 5月26日当周 5月26日(一) 0600 德国GfK消费者信心指数 6月 -- 8.5 5月26日-6月6日 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 -- +1.2% (较上年同期) -- +10.9% 5月27日(二) 0545 瑞士GDP(较上季) 第一季 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.7% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 -- 顺差20.50 0645 法国消费者信心指数 5月 -- 85 0800 意大利消费者信心指数 5月 -- 105.4 5月27-30日 0600 德国进口物价(较前月) 4月 -- -0.6% (较上年同期) -- -3.3% 0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 -- -0.7% (较上年同期) -- -1.9% 5月28日(三) 0600 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 4月 -- 1.84 0645 法国消费者支出 4月 -- +0.4% 0715 瑞士非农就业岗位(万) 第一季 -- 418.9 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 5月 -- 减少2.5 未经季节调整失业人数(万人) -- 290 经季节调整失业率 -- 6.7% 0800 意大利企业信心指数 5月 -- 99.9 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 4月 -- +1.1% 民间贷款 -- -2.2% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.2% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 5月 -- 正30 1400 欧元区企业景气指数 5月 -- 0.27 经济景气指数 -- 102.0 工业景气指数 -- 负3.6 服务业景气指数 -- 3.5 消费者信心指数 -- 负8.6 消费者通胀预期指数 -- 7.5 (完)