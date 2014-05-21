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市场报道 | 2014年 5月 21日 星期三 08:05 BJT

****欧洲经济指标预测--5月21日-5月28日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值      前值    
    
    5月19日当周  
    
    5月21日(三)
    0800  欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)           3月         --     盈余139
                              (经季节调整)(亿欧元)                     --     盈余219
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                     --     流入562
    0830  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果              5月       0-9-0      0-9-0
　　                                                          (升息-维持利率不变-降息)
    0830  英国零售销售(较前月)                             4月       +0.5%      +0.1%
                    (较上年同期)                                     +5.2%      +4.2%
    1400  欧元区消费者信心                                 5月      负8.20     负8.70
    
    5月22日(四)
    0645  法国企业景气指数                                 5月        100         100
    0700  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           5月初值      51.0        51.2
                Markit服务业PMI                                      50.2        50.4
                Markit综合PMI                                          --        50.6
    0730  德国Markit制造业PMI                           5月初值      54.0        54.1
                Markit服务业PMI                                      54.5        54.7
                Markit综合PMI                                          --        56.1
    0800  欧元区Markit制造业PMI                         5月初值      53.2        53.4
                  Markit服务业PMI                                    53.0        53.1
                  Markit综合PMI                                      53.9        54.0 
    0830  英国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季修正值     +0.8%       +0.8%
                               (较上年同期)                         +3.1%       +3.1%
    0830  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                 4月         35        48.6
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                          --   短差157.2
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                  5月        正4         负1
    
    5月23日(五)
    0600  德国GDP详细报告(较上季)                      第一季       +0.8%      +0.8%
                 (较上年同期)                                       +2.3%      +2.5%
    0800  德国IFO企业景气判断指数                         5月       110.9      111.2
              IFO企业现况指数                                       115.5      115.3
              IFO企业预期指数                                       106.6      107.3
    0800  意大利经季节调整零售销售(较前月)                3月          --      -0.2%
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                       --      -1.0%
    0900  意大利薪资指数(较前月)                          4月          --       持平
                       (较上年同期)                                    --      +1.4%
    1000  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)               4月初值         --     顺差27
   
    5月26日当周
    
    5月26日(一) 
    0600  德国GfK消费者信心指数                           6月          --        8.5   
    
    5月26日-6月6日
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                  5月          --       +1.2%
                                (较上年同期)                           --      +10.9%    
  
    5月27日(二) 
    0545  瑞士GDP(较上季)                               第一季         --       +0.2%
             (较上年同期)                                              --       +1.7%
    0600  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                             4月         --   顺差20.50  
    0645  法国消费者信心指数                               5月         --          85
    0800  意大利消费者信心指数                             5月         --       105.4      
    
    5月27-30日
    0600  德国进口物价(较前月)                             4月         --       -0.6%
                      (较上年同期)                                     --       -3.3%
    0600  德国实质零售销售(较前月)                         4月         --       -0.7%
                      (较上年同期)                                     --       -1.9% 
    
    5月28日(三)
    0600  瑞士瑞银集团(UBS)消费指标                        4月         --        1.84
    0645  法国消费者支出                                   4月         --       +0.4%
    0715  瑞士非农就业岗位(万)                          第一季         --       418.9
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)                 5月         --     减少2.5
                 未经季节调整失业人数(万人)                            --         290
                 经季节调整失业率                                      --        6.7%
    0800  意大利企业信心指数                               5月         --        99.9
    0800  欧元区M3货供额(较上年同期)                       4月         --       +1.1%
                  民间贷款                                             --       -2.2%
                  M3三个月移动平均年增长率                             --       +1.2%
    1000  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                    5月         --        正30
    1400  欧元区企业景气指数                               5月         --        0.27
                经济景气指数                                           --       102.0
                工业景气指数                                           --       负3.6
              服务业景气指数                                           --         3.5
              消费者信心指数                                           --       负8.6
          消费者通胀预期指数                                           --         7.5    (完)
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