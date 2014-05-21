《焦点》中国银行业掀起1,200亿美元融资潮，但资金成本不低恐损及获利

中国四大国有银行享有标准普尔等评级机构“A”级别评等，能够在直接债券市场上以相对低廉的成本进行融资。

然而，优先股投资者要求为承担的额外风险获得溢价，因为如果银行的资本金比率跌破触发门槛，他们持有的优先股可能会转换成普通股。

“就首次发行而言，必须有一个价格发现过程。那些投资策略更为保守的投资者，也可能对此类工具采取更为谨慎的立场，”施罗德投资管理公司的基金经理Angus Hui表示。

中国4月发布商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见，明确商业银行发行优先股的准入条件、申请程序等。

分析师估计，中国银行业者未来两年可能会通过发行这些类似债券产品，总共筹资至少550亿美元。

银行业者此前已经宣布计划发行符合巴塞尔规则的债券，集资至多640亿美元。如此一来，两年内的筹资总额达到近1,200亿美元，根据汤森路透数据，这将创下中国银行业最高两年融资规模纪录。

在疲弱股市上进行融资对银行而言没有吸引力，因其成本高昂，并且会稀释现有股东权益。