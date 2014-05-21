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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 08:23 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月21日-5月28日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
 
 日期    时间  国家   规模       发行细节
 5/21          德国   50亿欧元   标售10年期联邦债券
 5/22          西班              标售债券
               牙                
 5/22          日本              提高流动性标售
 5/22          日本              标售三个月期贴现国库券
 5/26    1350  法国              标售国库券(BTF)
 5/27          意大              标售零息/BTP公债
               利                
 5/27          美国              标售两年期债券
 5/27          日本              标售40年期公债
                                 
 5/28          美国              发行五年期公债及两年期浮动利
                                 率公债
 5/28          意大              标售国库券
               利                
 5/28          德国   20亿欧元   标售30年期联邦债券
                                 
 5/28          英国              标售2052年到期公债
                                 
                                 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 石冠兰 审校 王兴亚)
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