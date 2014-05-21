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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 08:34 BJT

澳洲经济指标总览--5月21日

经济指标                 时段      最新值     前月(季)值  下次公布时
                                                                                间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                                6月5日
 商品及服务收支(亿澳元)                    3月        顺差7.31   顺差12.57       
     出口(较前月)                                          -2%        持平       
     进口(较前月)                                         持平         +1%       
                                                                                 
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                          6月3日
     (较前月)                              3月           +0.1%       +0.3%       
                                                                                 
 就业市场(经季节调整)                                                         6月12日
 就业人口(较前月变动,万人)                 4月           +1.42       +2.20       
 全职就业人口(较前月变动,万人)                           +1.42       -2.28       
 失业率                                                   5.8%        5.8%       
 就业参与率                                              64.7%       64.8%       
                                                                                 
 消费者物价指数(CPI)                                                          7月23日
 总体CPI(较前季)                          第一季         +0.6%       +0.8%       
     (较上年同期)                                        +2.9%       +2.7%       
 澳洲央行截尾均值(较前季)                                +0.5%       +0.9%       
     (较上年同期)                                        +2.6%       +2.6%       
 澳洲央行加权中值(较前季)                                +0.6%       +0.9%       
     (较上年同期)                                        +2.7%       +2.5%       
                                                                                 
 国际贸易价格指数                                                             7月31日
 进口物价(较前季)                         第一季         +3.2%       -0.6%       
 出口物价(较前季)                                        +3.6%       -0.5%       
                                                                                 
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                            6月3日
 经常帐收支                               第四季       赤字101     赤字127       
 商品与服务贸易收支                                   顺差2.47   逆差25.74       
                                                                                 
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                         6月4日
     (较前季)                             第四季         +0.8%       +0.6%  
     (较上年同期)                                        +2.8%       +2.3%  
 (完)
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