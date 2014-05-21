澳洲经济指标总览--5月21日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月5日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差7.31 顺差12.57 出口(较前月) -2% 持平 进口(较前月) 持平 +1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 6月3日 (较前月) 3月 +0.1% +0.3% 就业市场(经季节调整) 6月12日 就业人口(较前月变动,万人) 4月 +1.42 +2.20 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.42 -2.28 失业率 5.8% 5.8% 就业参与率 64.7% 64.8% 消费者物价指数(CPI) 7月23日 总体CPI(较前季) 第一季 +0.6% +0.8% (较上年同期) +2.9% +2.7% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.9% (较上年同期) +2.6% +2.6% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.9% (较上年同期) +2.7% +2.5% 国际贸易价格指数 7月31日 进口物价(较前季) 第一季 +3.2% -0.6% 出口物价(较前季) +3.6% -0.5% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 6月3日 经常帐收支 第四季 赤字101 赤字127 商品与服务贸易收支 顺差2.47 逆差25.74 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月4日 (较前季) 第四季 +0.8% +0.6% (较上年同期) +2.8% +2.3% (完)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。