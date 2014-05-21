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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 08:25 BJT

《汇市简讯》美元/日圆隔夜再次下跌，因美债收益率下滑且股市疲弱

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* 隔夜美债收益率下跌，10年期公债收益率收报2.51%，周一报2.54%

* 日经指数盘初尾随美股跌势而下跌，目前跌约0.7%

* 关注在101.00的期权障碍，100.75下方有停止单

* 往下有日本进口商、投资者和期权投资者买盘

* 在101.00下方、2月3-5日三重底100.75-80有大量进口商买盘(完)

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