中国煤炭：逐步培育2-3个全国交易市场，加快健全若干区域市场--发改委

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透北京5月21日 - 在当前中国煤炭交易市场存市场分割、规模偏小等问题的背景下，国家发改委近日发文指出，在规范现有煤炭交易市场基础上，将加快健全若干区域性交易市场，逐步培育建成2-3个全国性煤炭交易市场。
发改委网站刊登的关于深入推进煤炭交易市场体系建设的指导意见提出，全国性煤炭交易市场应符合具有固定营业场所和完善的网络交易平台等配套服务设施、煤炭年交易量在2亿吨以上等条件。
煤炭交易市场包括现货市场和期货市场。其中，现货市场包括全国性、区域性和地方煤炭交易市场，期货市场包括国家批准开展动力煤、焦煤等涉煤期货品种交易的期货交易场所。
意见并表示，为推进煤炭交易市场体系建设，及时协调解决建设中出现的重大问题，要成立全国煤炭交易市场体系建设协调机制。
“积极引导各类市场主体通过多种形式自愿参与煤炭交易市场建设和交易，统筹推进市场体系建设。清理市场分割、地区封锁等限制，研究制定煤炭交易标准化合同，加强合同履行检查。”意见称。
同时，在协调机制领导下，将由中国煤炭工业协会建设全国煤炭交易数据平台，负责汇集、整理煤炭交易数据，开展市场研究，编制发布全国性煤炭交易市场价格指数。(完)
欲浏览更多内容，请点选中国发改委网站 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。