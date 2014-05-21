《全球重要经济事件一览表》--5月21日-5月28日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
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5月21日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布4月议息会议记录(1800)。
纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在区域就业市场市场简报会上，介绍地区经济状况和经济复苏时期的新增就业岗位种类(1400)。
华盛顿--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济和金融业讲话(1650)。
布鲁塞尔--西班牙央行负责监管与金融稳定事务的总干事Julio Duran参加“2014年欧洲银行执委会论坛”小组讨论(1200)。
明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话(1730)。
纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在纽约大学毕业典礼上发表演说并接受荣誉学位。
瑞士巴塞尔--第四届全球可持续基础设施金融和投资巴塞尔峰会(至5月22日)。国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳将发表讲话。
法兰克福--欧洲央行管委会会议，无宣布利率决定的计划。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决议。
5月22日(四)
旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加贸易与贸易融资协会(ATFA)第17届年会并发言(2000)。
马德里--西班牙央行总裁林德就西班牙金融行业未来的挑战发表演讲(1000)。
法兰克福--欧洲央行管委会成员魏德曼在德国股票协会(Deutsche Aktieninstitut)年度招待会上发表讲话(1600)。
5月23日(五)
巴黎--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚在记者会上讲话(0700)。
马德里--欧洲央行管委会成员林德参与第五版“金融体系与银行联盟”的编写(0730).
马德里--欧洲央行执委劳滕施莱格在主题为“金融系统和银行业联盟”的会议上发表讲话(0745)。
挪威海于格松--挪威央行总裁奥尔森和挪威央行投资管理机构(NBIM)代理执行长Trond Grande就央行的地区网络发表讲话。
巴黎--欧洲央行执委科尔在“国际货币政策：趋势和转折点”大会上讲话(1200)。
德国卡尔斯鲁厄--德国央行理事会成员Joachim Nagel讲话(1500)。
5月24日(六)
上海--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在2014上海论坛题为“亚洲的增长瓶颈：谁能突围？”的高级别圆桌会议讲话(0530)。
5月25日(日)
葡萄牙辛特拉--欧洲央行的中央银行论坛(至5月27日)。讲话嘉宾包括：欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、土耳其央行总裁Erdem Basci、欧洲央行执委科尔和墨西哥央行总裁卡斯腾斯。
5月26日(一)
东京--日本央行发布4月议息会议记录(2350)。
东京--日本央行副总裁岩田规久男在共同社活动上讲话(0700)。
挪威特罗姆瑟--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen讲话。
5月27日(二)
伦敦--题为“包容性资本主义：创造价值，重建信任”会议。演讲人包括国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、英国央行总裁卡尼、前美国总统克林顿和伦敦城市长Alderman Fiona Woolf。
美国巴吞鲁日--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在路易斯安那州立大学银行学研究院发表讲话(0010)。
5月28日(三)
东京--日本央行总裁黑田东彦发表演讲，主题为危机后的货币政策(0000)。
东京--欧洲央行执委会委员莫尔许在日本央行讲话(0500)。
法兰克福--欧洲央行副总裁欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就金融稳定性检视举行新闻简报会(1300)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。