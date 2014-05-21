《新兴市场重要经济事件预告》--5月21日-5月28日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
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5月21日(三)
华盛顿--2014年布雷顿森林委员会年会。演讲嘉宾包括：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行行长金墉、美洲开发银行(IDB)总裁Luis Alberto Moreno。
马尼拉--第23届世界经济论坛东亚峰会(至5月23日)。
5月22日(四)
伦敦--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)黄金系列演讲中，就“走出欧洲经济危机的道路--匈牙利前景”发表讲话(0930)。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。
5月23日(五)
暂无重要经济事件公布。
5月24日(六)
中国上海--在复旦发展研究院组织2014年主题为“亚洲转型：寻找新动力”上海论坛上，欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在高层圆桌会议发表讲话(0530)。
5月25日(日)
葡萄牙辛特拉--欧洲央行的中央银行论坛(至5月27日)。讲话嘉宾包括：欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、土耳其央行总裁Erdem Basci、欧洲央行执委科尔和墨西哥央行总裁卡斯腾斯。
5月26日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1300)。
5月27日(二)
伦敦--包容性资本主义大会：创造价值、重建信任。讲话嘉宾包括：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、英国央行总裁卡尼、美国前总统克林顿和伦敦金融城市长Alderman Fiona Woolf。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至5月28日)。
5月28日(三)
暂无重要经济事件公布。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 王兴亚)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。