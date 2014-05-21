《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月21日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
*工商时报：
--面对青年焦虑，并要化解青年之怒，台湾总统马英九昨日在就职六周年演说时，正式提出包括全力改善学用落差，让青年学以致用等五项回应，并宣布行政院将研究成立“青年顾问团”，及提出“社会企业行动方案〞。
--大陆全国台企联会长郭山辉日前表示，越南排华事件波及台商，已造成逾千家台商受损，经此事件，许多台商都反思：仅仅为了降低成本而外移的策略是否值得？他认为，台商不如选择有广大市场的大陆，进可外销，退可内销，而随着大陆经济转型，还可以发展现代服务业。
--合库金 改选委托书征求公告出炉，公股将掌九席。合库金昨天公告本届董监改选委托书征求名单，据了解，财政部方面已和农会、信合社、工会等相关合库金股东有一定的默契，此次公股阵营预计掌握六席一般董事，与三席独董，其他农会信合社约有四席、信合社约一席、工会约一席；另据悉，现行工会的二席席次，即其中一席由财政部方面指派工会代表出任，应仍能维持。
*经济日报：
--财政部日前召集公股行库高层，讨论加码彰银 持股，兆丰银行因为总经理徐光曦与彰银副总经理赖昭吟为夫妻，因此受限关系人因素，难以参与公股的加码持股固桩行动。另外，徐光曦也是兆丰金总经理，因此兆丰证券同样也受关系人条款约束
--立法院昨日上演法案大清仓，一口气通过41项议案，其中包括房屋税条例，中小企业发展条例等重大财经法案，展现立法效率。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。