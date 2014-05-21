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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 08:32 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月21日

*工商时报：

--面对青年焦虑，并要化解青年之怒，台湾总统马英九昨日在就职六周年演说时，正式提出包括全力改善学用落差，让青年学以致用等五项回应，并宣布行政院将研究成立“青年顾问团”，及提出“社会企业行动方案〞。

--大陆全国台企联会长郭山辉日前表示，越南排华事件波及台商，已造成逾千家台商受损，经此事件，许多台商都反思：仅仅为了降低成本而外移的策略是否值得？他认为，台商不如选择有广大市场的大陆，进可外销，退可内销，而随着大陆经济转型，还可以发展现代服务业。

--合库金 改选委托书征求公告出炉，公股将掌九席。合库金昨天公告本届董监改选委托书征求名单，据了解，财政部方面已和农会、信合社、工会等相关合库金股东有一定的默契，此次公股阵营预计掌握六席一般董事，与三席独董，其他农会信合社约有四席、信合社约一席、工会约一席；另据悉，现行工会的二席席次，即其中一席由财政部方面指派工会代表出任，应仍能维持。

*经济日报：

--财政部日前召集公股行库高层，讨论加码彰银 持股，兆丰银行因为总经理徐光曦与彰银副总经理赖昭吟为夫妻，因此受限关系人因素，难以参与公股的加码持股固桩行动。另外，徐光曦也是兆丰金总经理，因此兆丰证券同样也受关系人条款约束

--立法院昨日上演法案大清仓，一口气通过41项议案，其中包括房屋税条例，中小企业发展条例等重大财经法案，展现立法效率。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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