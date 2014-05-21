《美债周三展望》公债价格上涨，受杜德利讲话和避险买盘带动

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有增补)
* 杜德利称升息将是缓慢的
* 五年期公债价格涨幅最大
* 美国股市下滑，带动避险买盘
* 关注乌克兰紧张局势
路透纽约5月20日 - 美国公债价格周二上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员表示，美联储将可能缓慢升息，且疲弱的企业业绩带动了对公债的避险买盘。
纽约联储总裁杜德利表示，美联储在升息上可能将“相对缓慢”。美联储主席叶伦3月曾表示，美联储可能在结束购债计划六个月后升息。
“杜德利对通胀态度非常温和，”美银美林美国利率策略部门主管Priya Misra表示。她表示，该讲话可能提振了五年期公债价格。
叶伦在3月19日的讲话令投资人担心，导致五年期公债收益率大涨约15个基点，报1.7%。
TJX Cos Inc 和Staples Inc 公布的业绩疲弱，拖累美股人气，带动了一些对美国公债的避险买盘。在5月25日乌克兰大选前，地缘政治紧张局势也支撑避险买盘。
一位俄罗斯高官周二被援引称，如果不结束敌对，实施结束危机的“路线图”，周日乌克兰的总统选举将加剧政治分歧。
五年期美国公债 升4/32，收益率报1.513%，周一尾盘报1.539%。
30年期公债价格 尾盘升3/32，收益率报3.379%，周一尾盘报3.38%。
指标10年期公债价格 升6/32，收益率由2.54%跌至2.51%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军/龚芳; 审校 母红)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。