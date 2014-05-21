版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 21日 星期三 09:33 BJT

《焦点》西门子致函阿尔斯通索要更多信息，可能提出报价--法国官员

阿尔斯通执行长Patrick Kron在蒙特布尔之后也接受了同一委员会聆讯。他证实，阿尔斯通和Areva风电业务的整合正在谈判中。

“如果那有助于解决一些股东的担忧，又何乐而不为呢，”他称，并提醒说，有些选择可能会最终把阿尔斯通的多个业务“切成碎片”。

在听证中，Kron仍然支持通用电气的报价，称这有助于阿尔斯通面对受需求疲软和电价低迷打压的电力市场。

他警告称，交易的长期不确定性或使得客户不愿与阿尔斯通签订新合同，从而可能进一步削弱业务和员工士气。

他还表示，如果西门子提出正式报价，阿尔斯通董事会将进行公平的评估。他称，董事会不仅会考虑报价的财务层面，也会考虑执行风险和对就业的影响。(完) (编译 朱晓军/郑茵；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐