《焦点》西门子致函阿尔斯通索要更多信息，可能提出报价--法国官员

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
阿尔斯通执行长Patrick Kron在蒙特布尔之后也接受了同一委员会聆讯。他证实，阿尔斯通和Areva风电业务的整合正在谈判中。
“如果那有助于解决一些股东的担忧，又何乐而不为呢，”他称，并提醒说，有些选择可能会最终把阿尔斯通的多个业务“切成碎片”。
在听证中，Kron仍然支持通用电气的报价，称这有助于阿尔斯通面对受需求疲软和电价低迷打压的电力市场。
他警告称，交易的长期不确定性或使得客户不愿与阿尔斯通签订新合同，从而可能进一步削弱业务和员工士气。
他还表示，如果西门子提出正式报价，阿尔斯通董事会将进行公平的评估。他称，董事会不仅会考虑报价的财务层面，也会考虑执行风险和对就业的影响。(完) (编译 朱晓军/郑茵；审校 徐文焰)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
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