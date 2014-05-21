《中国重要政经日程》--5月21日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
============================今日重要政经日程========================
5/21(周三)
*--国新办举办新闻发布会，人力资源和社会保障部副部长信长星介绍就业工作最新进展情况，并答记者问。
*--中国国际经济交流中心“经济每月谈”，主题为“加快金融改革，支持实体经济发展”。
*--中国媒体丝路行跨境采访活动启程仪式在陕西西安举行。
--国务院副总理刘延东于18日至26日访问以色列和克罗地亚，并出席首届以色列创新大会。
============================近期重要政经日程========================
5/22(周四)
*--国新办举行新闻发布会，国家安全监管总局局长杨栋梁，国家安全监管总局副局长、国家煤矿安监局局长付建华等将介绍近期安全生产进展和下阶段重点工作等方面情况，并答记者问。
5/22-23（周四-周五）
--2014全球CFO领袖论坛在北京举行。
5/24(周六)
--第八届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行。
--上海论坛2014于24日至26日在上海举行。
5/25（周日）
--2014中国国际农商高峰论坛在北京举行。
5/30（周五）
--2014京交会投融资论坛在北京举行。
6/11（周三）
--2014（第十六届）中国风险投资论坛6月11-14日在深圳举行。
6/19（周四）
--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 乔艳红)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。