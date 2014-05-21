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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 08:29 BJT

《中国重要政经日程》--5月21日

============================今日重要政经日程========================

5/21(周三)

*--国新办举办新闻发布会，人力资源和社会保障部副部长信长星介绍就业工作最新进展情况，并答记者问。

*--中国国际经济交流中心“经济每月谈”，主题为“加快金融改革，支持实体经济发展”。

*--中国媒体丝路行跨境采访活动启程仪式在陕西西安举行。

--国务院副总理刘延东于18日至26日访问以色列和克罗地亚，并出席首届以色列创新大会。

============================近期重要政经日程========================

5/22(周四)

*--国新办举行新闻发布会，国家安全监管总局局长杨栋梁，国家安全监管总局副局长、国家煤矿安监局局长付建华等将介绍近期安全生产进展和下阶段重点工作等方面情况，并答记者问。

5/22-23（周四-周五）

--2014全球CFO领袖论坛在北京举行。

5/24(周六)

--第八届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行。

--上海论坛2014于24日至26日在上海举行。

5/25（周日）

--2014中国国际农商高峰论坛在北京举行。

5/30（周五）

--2014京交会投融资论坛在北京举行。

6/11（周三）

--2014（第十六届）中国风险投资论坛6月11-14日在深圳举行。

6/19（周四）

--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 乔艳红)
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