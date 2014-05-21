路透调查：美国上周原油和汽油库存料上升，馏分油库存或下降

路透5月20日 - 路透周二对九名分析师进行的访查显示，5月16日当周美国商业原油和汽油库存料上升，馏分油库存或下降。

美国能源资料协会(EIA)公布库存报告前进行的调查显示，分析师平均预期上周原油库存增加80万桶。

EIA公布的最新数据显示，美国原油库存 在5月9日止当周增加94.7万桶，因每日产量触及28年高点843万桶。

分析师预估，上周汽油库存增加10万桶。包含取暖油和柴油在内的馏分油库存则料下降30万桶。

调查预估显示，上周炼厂产能利用率料上扬0.6个百分点。前一周炼厂产能利用率下滑1.4个百分点至88.8%。

此外，美国石油协会(API)公布的数据显示，美国上周原油库存减少1,030万桶，至3.804亿桶。库欣库存减少26.1万桶。

API数据显示，上周汽油库存增加13.5万桶，馏分油库存则增加140万桶。

EIA将于周三1430GMT公布库存报告。(完)

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