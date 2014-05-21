重发-中港个股：越南反华暴乱严重冲击中国中冶在越承建项目，造成130人伤亡

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
(重发以修改文末的链接)
路透北京5月21日 - 中国冶金科工股份有限公司 公告称，越南反华暴乱令其在越承建项目受到严重冲击，事件造成130人伤亡，其中重伤23人、死亡4人，目前大多数项目人员已安全撤退回国。
公告指出，5月14日，越南发生针对外国企业和人员的打砸抢烧严重暴力事件，该公司承建的台塑 河静钢厂工地受到严重冲击，3,565名员工生命安全受到了严重伤害和威胁。目前，河静钢铁项目中方人员，除安排少量人员留守外，已全部安全顺利撤回国内。
越南反华暴乱对在当地有开展业务的中国公司影响不一。赛轮股份 和力帆股份 同日发布公告则称，其在越项目已恢复正常。
中国中冶A股周二收报1.70元，过去一月累计下跌0.58%。（完）
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here (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。