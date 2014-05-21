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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 09:31 BJT

重发-中港个股：越南反华暴乱严重冲击中国中冶在越承建项目，造成130人伤亡

(重发以修改文末的链接)

路透北京5月21日 - 中国冶金科工股份有限公司 公告称，越南反华暴乱令其在越承建项目受到严重冲击，事件造成130人伤亡，其中重伤23人、死亡4人，目前大多数项目人员已安全撤退回国。

公告指出，5月14日，越南发生针对外国企业和人员的打砸抢烧严重暴力事件，该公司承建的台塑 河静钢厂工地受到严重冲击，3,565名员工生命安全受到了严重伤害和威胁。目前，河静钢铁项目中方人员，除安排少量人员留守外，已全部安全顺利撤回国内。

越南反华暴乱对在当地有开展业务的中国公司影响不一。赛轮股份 和力帆股份 同日发布公告则称，其在越项目已恢复正常。

中国中冶A股周二收报1.70元，过去一月累计下跌0.58%。（完）

欲浏览上市公司发布于上海证券交易所的公告，请点选:

here (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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