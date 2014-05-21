国际油市：美国原油上扬，利比亚供应风险及美国库存下降带来支撑

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
利比亚国家石油公司(National Corp Oil，NOC)发言人周二表示，利比亚西部的El Feel和El Shahara油田仍然关闭，而目前较政府表示当地抗议活动结束已经过去一周多。他并未透露新的产量数据。周一，NOC曾表示产量为21万桶/日。
利比亚当局周二提出6月举行全国大选。该国政府正寻求解决议会政治僵局，这涉及到强势的前叛军分子。
美国石油协会(API)周二数据显示，美国上周原油库存减少，因炼厂提升产量；汽油和馏分油库存增加。
美国上周原油库存减少1,030万桶，至3.804亿桶，分析师预估为增加80万桶。库欣库存减少26.1万桶。
路透周二对九名分析师进行的访查显示，5月16日当周美国商业原油和汽油库存料上升，馏分油库存或下降。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/朱晓军；审校 王兴亚/于春红)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。