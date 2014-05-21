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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 09:04 BJT

国际油市：美国原油上扬，利比亚供应风险及美国库存下降带来支撑

利比亚国家石油公司(National Corp Oil，NOC)发言人周二表示，利比亚西部的El Feel和El Shahara油田仍然关闭，而目前较政府表示当地抗议活动结束已经过去一周多。他并未透露新的产量数据。周一，NOC曾表示产量为21万桶/日。

利比亚当局周二提出6月举行全国大选。该国政府正寻求解决议会政治僵局，这涉及到强势的前叛军分子。

美国石油协会(API)周二数据显示，美国上周原油库存减少，因炼厂提升产量；汽油和馏分油库存增加。

美国上周原油库存减少1,030万桶，至3.804亿桶，分析师预估为增加80万桶。库欣库存减少26.1万桶。

路透周二对九名分析师进行的访查显示，5月16日当周美国商业原油和汽油库存料上升，馏分油库存或下降。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/朱晓军；审校 王兴亚/于春红)
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