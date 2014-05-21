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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 09:01 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月21日

**上海证券报**

--多位业内人士透露，近日交易商协会召集市场人士召开会议，对目前信用债的主力，即非金融企业债务融资工具的定价机制进行研讨，未来有望新增报价频率和报价机构家数，进一步优化信用债定价估值中枢机制。

--中石化 披露，中石化近日成立全面深化改革领导小组。据接近中石化人士透露，接下来页岩气各个产业链会加大引入民资，包括开发、运输、销售以及其他可能增值的领域。

--中国中冶 披露，在此次越南严重暴力事件中，公司承建的台塑河静钢厂工地受到严重冲击，事件中共有130人伤亡，其中重伤23人、死亡4人。

--国家信息中心人士撰文指出，面临经济下行与偿债高峰双重考验，未来货币政策应继续保持中性略松，充分运用信贷政策及差异化的存款准备金政策等结构性调整手段实现定向微松。

**每日经济新闻**

--记者从重庆渝洽会组委会获悉，重庆对外经贸(集团)和重庆势投投资等共同发起成立重庆道同股权投资基金公司，为重庆首只由政府主导的海外并购基金，民营资本出资比例为60%，国有资本出资40%。

--近日北京亦庄某楼盘推出“全盘无首付”促销活动，这是继该项目推出区域最低价后，再次推出让利措施，也是北京首个零首付楼盘。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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