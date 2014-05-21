《中国报摘》--其他报纸重要消息5月21日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
**上海证券报**
--多位业内人士透露，近日交易商协会召集市场人士召开会议，对目前信用债的主力，即非金融企业债务融资工具的定价机制进行研讨，未来有望新增报价频率和报价机构家数，进一步优化信用债定价估值中枢机制。
--中石化 披露，中石化近日成立全面深化改革领导小组。据接近中石化人士透露，接下来页岩气各个产业链会加大引入民资，包括开发、运输、销售以及其他可能增值的领域。
--中国中冶 披露，在此次越南严重暴力事件中，公司承建的台塑河静钢厂工地受到严重冲击，事件中共有130人伤亡，其中重伤23人、死亡4人。
--国家信息中心人士撰文指出，面临经济下行与偿债高峰双重考验，未来货币政策应继续保持中性略松，充分运用信贷政策及差异化的存款准备金政策等结构性调整手段实现定向微松。
**每日经济新闻**
--记者从重庆渝洽会组委会获悉，重庆对外经贸(集团)和重庆势投投资等共同发起成立重庆道同股权投资基金公司，为重庆首只由政府主导的海外并购基金，民营资本出资比例为60%，国有资本出资40%。
--近日北京亦庄某楼盘推出“全盘无首付”促销活动，这是继该项目推出区域最低价后，再次推出让利措施，也是北京首个零首付楼盘。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。