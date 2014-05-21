芝加哥期市：玉米触及10周新低，因美国农户加速种植

美国农业部周一稍晚公布，截至周日，大豆种植完成33%，低于38%的5月中平均水平。

农业部还表示，截至周日，农户已完成73%玉米种植面积，略低于76%的季节均值。

美国农业部周一公布，上周美国冬麦优良率为29%，受美国大平原干燥的气候条件影响，较之前一周低一个百分点。

农业部还称，春麦播种率为49%，低于预期的52%。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 668.50 -2.00 -0.30% -0.89% 698.61 26

CBOT玉米 473.50 0.00 +0.00% -0.79% 502.57 25

CBOT大豆 1469.00 -0.75 -0.05% -1.09% 1477.98 43

CBOT稻米 $15.34 $0.04 +0.26% -0.39% $15.45 45

美国原油 $102.83 $0.50 +0.49% +0.21% $101.81 66

汇率

欧元/美元 $1.370 $0.000 +0.01% -0.02%

美元/澳元 0.922 -0.002 -0.25% -1.20%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>