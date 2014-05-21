芝加哥期市：玉米触及10周新低，因美国农户加速种植

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
美国农业部周一稍晚公布，截至周日，大豆种植完成33%，低于38%的5月中平均水平。
农业部还表示，截至周日，农户已完成73%玉米种植面积，略低于76%的季节均值。
美国农业部周一公布，上周美国冬麦优良率为29%，受美国大平原干燥的气候条件影响，较之前一周低一个百分点。
农业部还称，春麦播种率为49%，低于预期的52%。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 668.50 -2.00 -0.30% -0.89% 698.61 26
CBOT玉米 473.50 0.00 +0.00% -0.79% 502.57 25
CBOT大豆 1469.00 -0.75 -0.05% -1.09% 1477.98 43
CBOT稻米 $15.34 $0.04 +0.26% -0.39% $15.45 45
美国原油 $102.83 $0.50 +0.49% +0.21% $101.81 66
汇率
欧元/美元 $1.370 $0.000 +0.01% -0.02%
美元/澳元 0.922 -0.002 -0.25% -1.20%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李爽/于春红; 审校 徐文焰/孙茉莉)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
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