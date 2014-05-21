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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 09:07 BJT

香港新股：中国北车IPO公开招股未获足额认购，周四联交所挂牌上市

路透香港5月21日 - 轨道交通装备制造商和解决方案供应商--中国北车股份 香港首次公开发售（IPO）其中公开招股部分未获得足额认购，显示散户认购反应欠佳，需要从国际配售作填补，公司将如期于周四在联交所挂牌上市。

北车周三于联交所的公告显示，是次IPO定价为每股5.17港元，接近招股价区间5-6.2港元的低端，集资94.2亿港元，净额91.5亿港元，主要用于偿还贷款及研发等。

公司称，公开招股部分录得1.19亿股认购，相当于可供认购额的0.65倍，或占全部IPO的6.5%。当中未获得认购的发行股份已重新分配至国际发行。

三名基础投资者东风资产管理、晋西车轴 及华隆香港已认购总共约1.5亿股H股，相当于IPO股份8.23%或上市后股本1.23%。

北车将于周四（22日）在联交所挂牌上市。其A股周二收报4.43元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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