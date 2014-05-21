港报社评：各取所需，中俄互相“给力”--星岛日报5月21日

俄罗斯总统普京昨在上海和国家主席习近平会晤，「就中俄关系及重大国际和地区问题深入交换意见，达成高度一致」，并发表联合声明，见证多项合作文件的签署，一同出席中俄军演的开幕式。在国际大环境之下，中俄各取所需，互相「给力」，两国关系堪称达到最好阶段，但天然气协议仍未有结果，可以窥见两国并非「亲密无间」。

这是普京在乌克兰危机发生后首次出国访问，并出现在多边国际舞台。中俄之所以愈走愈近，离不开国际大环境。两国都编织强国梦，寻求恢复昔日的光辉，都在寻找新的国家关系模式，都对现在的国际秩序不满。

习近平与普京昨天共同主持在东海北部海域的海上联合军演，两国精锐舰艇尽出。由于美国也曾在这片海域军演，中俄的举动被认为是针对美国和日本。

但归根到柢，中俄还是以自己的国家利益为主，不可能搞甚么「军事同盟」。两国如今表面甜蜜蜜，其实也各有盘算。如双边贸易结构对俄罗斯不利，普京过去对此也有微言；加上中俄经济实力迥异，不少俄国精英对中国强势崛起仍存戒心。

在俄欧关系恶化的背景下，外界本来预测两国有望完成一项历时10多年的天然气协议谈判，俄罗斯将在今后30年每年向中国输送近380亿立方米天然气。但终归俄罗斯在价格上仍不肯让步，没有达成协议，只是「取得重要进展」，远远没有建立「能源同盟」。

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