港报社评：各取所需，中俄互相“给力”--星岛日报5月21日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
俄罗斯总统普京昨在上海和国家主席习近平会晤，「就中俄关系及重大国际和地区问题深入交换意见，达成高度一致」，并发表联合声明，见证多项合作文件的签署，一同出席中俄军演的开幕式。在国际大环境之下，中俄各取所需，互相「给力」，两国关系堪称达到最好阶段，但天然气协议仍未有结果，可以窥见两国并非「亲密无间」。
这是普京在乌克兰危机发生后首次出国访问，并出现在多边国际舞台。中俄之所以愈走愈近，离不开国际大环境。两国都编织强国梦，寻求恢复昔日的光辉，都在寻找新的国家关系模式，都对现在的国际秩序不满。
习近平与普京昨天共同主持在东海北部海域的海上联合军演，两国精锐舰艇尽出。由于美国也曾在这片海域军演，中俄的举动被认为是针对美国和日本。
但归根到柢，中俄还是以自己的国家利益为主，不可能搞甚么「军事同盟」。两国如今表面甜蜜蜜，其实也各有盘算。如双边贸易结构对俄罗斯不利，普京过去对此也有微言；加上中俄经济实力迥异，不少俄国精英对中国强势崛起仍存戒心。
在俄欧关系恶化的背景下，外界本来预测两国有望完成一项历时10多年的天然气协议谈判，俄罗斯将在今后30年每年向中国输送近380亿立方米天然气。但终归俄罗斯在价格上仍不肯让步，没有达成协议，只是「取得重要进展」，远远没有建立「能源同盟」。
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路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。