港报社评：乡局反“占中”表达各界心声--文汇报5月21日

乡议局主席刘皇发昨日批评，少数极端人士提出「占中」，意图阻挠政府的政改工作，他再次提醒乡议局成员，必须清醒认识「占中」对社会各方面造成的危害并坚决反对。乡议局反「占中」表达了各界立场和心声，反对派策动「占中」引起社会各界人士强烈反对，各界反「占中」，正汇聚成香港社会强大的主流呼声。

国家副主席李源潮明确指出，「占中」一是违法，二会耽误普选，三会破坏香港繁荣稳定。

「占中」违法，对此连「占中」发起人都多次公开承认。参与「占中」人士特别是青少年学生会随时惹上官非，前途尽毁。这是「占中」搞手必须向社会解释的地方。

反对派「揣着明白装糊涂」，打着「争取真普选」的幌子搞「占中」。但「占中」抛弃基本法，没有依据还搞什么普选？反对派企图以违法「占中」影响政改，甚至勾结外部势力胁迫中央接受他们违反基本法和人大决定的所谓「真普选」。这实际上是拆除香港通向普选的法治轨道，要葬送和扼杀普选。

「占中」破坏繁荣稳定。香港国际金融和贸易运作，80%集中在中环。「占中」对香港金融、经济、就业构成重大影响，违反700万港人的利益和愿望。政改谘询的过程中，激进反对派发放「玉石俱焚」、提早「占中」等言论，乡议局强烈反对挑衅言论及将来可能出现的激进行动，「绝对不会袖手旁观」。乡议局反「占中」表达了各界立场和心声。「占中」在强大民意反对下，正成为过街老鼠，人人喊打。

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