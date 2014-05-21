港报社评：乡局反“占中”表达各界心声--文汇报5月21日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
乡议局主席刘皇发昨日批评，少数极端人士提出「占中」，意图阻挠政府的政改工作，他再次提醒乡议局成员，必须清醒认识「占中」对社会各方面造成的危害并坚决反对。乡议局反「占中」表达了各界立场和心声，反对派策动「占中」引起社会各界人士强烈反对，各界反「占中」，正汇聚成香港社会强大的主流呼声。
国家副主席李源潮明确指出，「占中」一是违法，二会耽误普选，三会破坏香港繁荣稳定。
「占中」违法，对此连「占中」发起人都多次公开承认。参与「占中」人士特别是青少年学生会随时惹上官非，前途尽毁。这是「占中」搞手必须向社会解释的地方。
反对派「揣着明白装糊涂」，打着「争取真普选」的幌子搞「占中」。但「占中」抛弃基本法，没有依据还搞什么普选？反对派企图以违法「占中」影响政改，甚至勾结外部势力胁迫中央接受他们违反基本法和人大决定的所谓「真普选」。这实际上是拆除香港通向普选的法治轨道，要葬送和扼杀普选。
「占中」破坏繁荣稳定。香港国际金融和贸易运作，80%集中在中环。「占中」对香港金融、经济、就业构成重大影响，违反700万港人的利益和愿望。政改谘询的过程中，激进反对派发放「玉石俱焚」、提早「占中」等言论，乡议局强烈反对挑衅言论及将来可能出现的激进行动，「绝对不会袖手旁观」。乡议局反「占中」表达了各界立场和心声。「占中」在强大民意反对下，正成为过街老鼠，人人喊打。
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路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。