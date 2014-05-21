港报社评：香港全球竞争力跌出三甲--明报5月21日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
立法会今日复会审议拨款条例草案，立法会主席曾钰成行使职权，采取措施「剪布」。不过，今次拉布即使告一段落，只要整体政治生态不变，少数议员「无厘头」的拉布仍然会使议会运作随时瘫痪，这是香港内耗不绝、空转蹉跎的现实写照。
拉布在立法会有蔓延之势，除了审议预算案的全体会议，现在「一堆一炉」拨款、新界东北发展前期工程拨款，在小组委员会阶段已经遇到拉布，有议员以提出大量动议等方式，意图阻挠通过拨款；若由通过预算案拨款到具体事务都延宕难决，则反映政府的管治基本上失效，而始作俑者只是少数议员的拉布作为，则尊贵的立法会议员所为何事，值得每一个人深思。
香港在地区直选实施的比例代表制，候选人只要取得选区内约10%选票，就可以当选晋身立法会，而在政治光谱中，10%取态极端的选民就可以选出一名代言人；因此，香港现在的选举制度，不能使被认为不符合公共利益的议员付出代价，这是香港政制未形成「责任政治」所致，议员毋须为其「破坏」的结果负责。权责扭曲之实质，是当今的政治现实。
瑞士洛桑管理学院的2014年全球竞争力评比，香港10年来首次跌出前三甲，这是反映香港政治体制导致内耗不绝、空转虚耗的结果，而立法会的乱局肯定是其中重要组成部分。管治困局已经使香港出事，若政治体制不作相应调整，立法会议员成为施政绊脚石的情况依旧，则香港不单停滞不前，还会必然走上衰败之路。
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路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。