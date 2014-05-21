港报社评：香港全球竞争力跌出三甲--明报5月21日

立法会今日复会审议拨款条例草案，立法会主席曾钰成行使职权，采取措施「剪布」。不过，今次拉布即使告一段落，只要整体政治生态不变，少数议员「无厘头」的拉布仍然会使议会运作随时瘫痪，这是香港内耗不绝、空转蹉跎的现实写照。

拉布在立法会有蔓延之势，除了审议预算案的全体会议，现在「一堆一炉」拨款、新界东北发展前期工程拨款，在小组委员会阶段已经遇到拉布，有议员以提出大量动议等方式，意图阻挠通过拨款；若由通过预算案拨款到具体事务都延宕难决，则反映政府的管治基本上失效，而始作俑者只是少数议员的拉布作为，则尊贵的立法会议员所为何事，值得每一个人深思。

香港在地区直选实施的比例代表制，候选人只要取得选区内约10%选票，就可以当选晋身立法会，而在政治光谱中，10%取态极端的选民就可以选出一名代言人；因此，香港现在的选举制度，不能使被认为不符合公共利益的议员付出代价，这是香港政制未形成「责任政治」所致，议员毋须为其「破坏」的结果负责。权责扭曲之实质，是当今的政治现实。

瑞士洛桑管理学院的2014年全球竞争力评比，香港10年来首次跌出前三甲，这是反映香港政治体制导致内耗不绝、空转虚耗的结果，而立法会的乱局肯定是其中重要组成部分。管治困局已经使香港出事，若政治体制不作相应调整，立法会议员成为施政绊脚石的情况依旧，则香港不单停滞不前，还会必然走上衰败之路。

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