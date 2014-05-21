港报社评：竞争力下降有因，广纳型制度必行--信报5月21日

据台湾媒体率先披露的瑞士洛桑国际管理学院〈IMD〉《2014年全球竞争力年度报告》显示，香港排名「梗颈四」，10年来初次跌出三甲以外，且被今年跳升两级而排位第三的新加坡首度超越。

IMD对于报告中的竞争力评比因素包括经济实力、国际化程度、政府效率、金融实力、基础建设、企业管理能力、科技实力、人才及生活素质等八大项。综观之，政府效率和科技实力两方面，相信会是香港失分的环节。

政府效率低落的现成例子，就是发展局昨日向立法会申请拨款进行可行性研究的九龙东环保连接系统，原来早在10年前已露端倪。但至今才进入展开研究建造启德高架单轨铁路可行性的阶段，即使立法会顺利通过拨款，系统最快也要到2023年始陆续完成，前后共历20寒暑了。

至于科技实力，博鳌亚洲论坛的《亚洲竞争力2014年度报告》指出，香港的排名落在新加坡和南韩之后，其中一个主因是创意产业和高科技出口大不如人，香港在创新领域的竞争力，只能位居亚洲第10位。由此可见，产业多元化不足和创新产业严重滞后，将是香港经济发展中不能不正视的弊病。

此外，IMD学者布里斯〈Arturo Bris〉早前撰文表示，在IMD全球竞争力排行榜上，有进步的国家〈或地区〉都有广纳型的政治和经济制度。

当前香港正面对政治对立和中港矛盾升温，政改与占中等议题如火上加油，激进思潮与本土主义方兴未艾，贫富悬殊激化社会不安。另一方面，特区政府施政维艰，香港的经济似走进瓶颈，竞争力如逆水行舟。港人该何去何从，广纳型制度的坚定践行，应该是其中一把重要的标尺。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞