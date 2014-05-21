港报社评：中美俄酿新冷战，地缘冲突势增--经济日报5月21日

俄罗斯总统普京昨访华，中国能源军事合作进入新阶段。中俄关系不乏暗涌，惟因美国对此共同对手相逼，令两国走近。若美续对中、俄施压，势推高新冷战风险，加剧全球地缘冲突。

今次普京访华极受国际关注，因俄美就乌克兰的争夺尚未平息，近期中越冲突背后显然有美国围堵中国影子。今次中俄在东海举行大型军演，加上中俄或达成总值4,000亿美元的能源协议，向俄国买天然气，外界遂形容中俄进入蜜月期，将联手抗美。中俄间近年存不少暗涌，两国走近的背后最重要推手，则是美国。

中国之暗争，一方面有中亚地区的广泛争夺。中亚向来被俄国视为自家后院，中国则藉上海合作组织，不断拉拢中亚国家与华加强关系；且中国更大量输入中亚天然气，以增加与俄国就天然气问题博弈的筹码，令俄国顾忌。

另一方面，俄罗斯经济支柱之一的武器出口，就算是与中国有边界纠纷的越南、印度，俄国亦向这些国家输出大量先进军备，中国难免对俄方用意有所疑惑，猜忌俄国是否真心和中国交朋友。

虽然如此，中俄现却在美国因素下渐行渐近。中俄合作基础来自美国压力，故中俄关系走向，将端视美国取态。若美国如前总统小布殊年代般，较倾向拉拢中国、冷待俄国，那中俄关系将未必如现时般紧密。

若美国续对中、俄两面进击，那中俄与美国壁垒对峙将更强，外界虽忧此将触发新冷战，惟双方未必如美国与前苏联般激烈对抗，但类似乌克兰、中越等地缘冲突，恐将不断加剧及爆发，徒添全球政治不稳定，并冲击世界经济复苏。(A08)

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