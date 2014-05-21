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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 09:19 BJT

《全球汇市》美元兑日圆交投于三个半月低位附近，澳元跌至两周低位

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3705 1.3702 +0.02 -0.29 1.3745

美元/日圆 101.25 101.31 -0.06 -3.85 105.30

欧元/日圆 138.76 138.81 -0.04 -4.12 144.73

美元/瑞郎 0.8915 0.8921 -0.07 -0.15 0.8928

英镑/美元 1.6835 1.6837 -0.01 +1.69 1.6556

美元/加元 1.0909 1.0906 +0.03 +2.72 1.0620

澳元/美元 0.9230 0.9241 -0.12 +3.56 0.8913

新西兰元/美元 0.8557 0.8572 -0.17 +4.28 0.8206

澳元/日圆 93.450 93.620 -0.18 -0.43 93.850

新西兰元/日圆 86.640 86.840 -0.23 +0.27 86.410

英镑/日圆 170.45 170.59 -0.08 -2.23 174.33

澳元/新西兰元 1.0780 1.0777 +0.03 -0.63 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/石冠兰/孙茉莉/张若琪 审校 龚芳/徐文焰)
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