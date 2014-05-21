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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 09:15 BJT

国泰君安期货：中国股指期货空头持仓继续占优

以下内容节选自5月21日的《期货日报》：

中国股指期货周二高开低走，4月11日以来的持续下行格局未改，区间累计跌幅7.7%。最近主力挑战2190点未果，多空争夺重心降至2100点。经过上周先涨后跌，前期获利空单并未急于离场，多头也迫切需要在重要关口取得有效支撑。多空双方的持仓意愿较强，如一方出现明显离场迹象，不排除走出单边走势的可能。

　　近期空头主力持仓态度坚决。连续8个交易日前20名会员的净空持仓均高于季度净空均值。周二前20名会员的净空持仓小幅增仓100手，大幅高于季度均值，空头的布局意愿持续增强，前20名净空持仓继上周一大幅增加至2.18万手后，周一再度增仓至2.48万手。 (完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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