港报财经评论：炽热债市，储局忧虑--信报5月21日

炽热债市，储局忧虑/ 习广思

中国内地A股再测试政策底支持力，IPO重启困扰投资者多时，近日忧虑情绪有所缓和。中证监提出下半年只计划发行新股约100家，按月均衡发行的话，即每月IPO不多于10宗，算是为IPO发行节奏定调。A股回稳，在港股走势飘忽的日子，有短期稳定作用。港股超卖反弹后，未敢叫人看淡。5月市况偏静，博反弹已太迟，造淡却有风险，尤其是上周挟淡仓威力。蓝筹股轮流支撑恒指，短期未必跌得落。恒指昨天收报22,834点；成交额524亿港元。腾讯 承美国科技股反弹而回升，中移动 充当挟指数棋子，银娱 因季绩反弹，三者齐撑恒指上升。

港股投资者感到“无股可买”，很大原因是动力股回落，现时市场失去火车头，也失去焦点。濠赌股跌、科技股跌，年初小型股炒作不再，“两马”题材无以为继，港股还有什么焦点？3月中动力股、价值股逆转，中资重磅股一度领导大市，可惜时间短暂，在中国宏观经济没有大刺激的前提下，中资股难成气候。股市调整至今，变成动力、价值股皆淡，股市剩下两大题材，一是国企改革，二是小型股消息炒作。国企改革利好因素明显，打完贪再推改革的油企、电讯及铁路形势较明朗；反之，产能过剩的钢铁及水泥股弹完后转弱。然而，大市成交低迷，意味着入市资金不多，当大价中资股分薄资金，部分资金又流入高息闷股，中小型股炒风收敛不少，难怪愈来愈多人叹“无股可买”。

高盛分析员考察完中国内地北部、东部和东北部地区后，下调多只钢铁和水泥股评级。高盛指出四大看淡原因，包括：（1）资源和建筑类公司的流动性紧张，融资成本正在上升，大量项目停工，包括房地产及基建工程；（2）首季商品需求疲弱；（3）公司利润率低企，但商品产量偏高，原因是生产商需要产生现金以支持营运。分析员观察准确，内银正在抽走对钢铁行业的信贷，年初至今抽走近1400亿人民币，并且上浮利息，钢企财务成本正在上涨。中国淘汰产能过剩不留力，何谓有意放松或救市，依然是遥不可及的憧憬而已。昨天马钢 、鞍钢 股价下跌，股价弱势未改。

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欧罗挑战1.38阻力区/ 苏子

欧罗兑美元于上周四曾一度失守上月的1.3670美元低位，但破位后仅低见1.3646美元便强力反弹，未能进一步考验2月27日的1.3640美元低位支持之余，更在日线图上呈现长尾十字星的待变形态，反映近日的大弱势可喘定下来。本周初欧罗兑美元曾反弹至100天平均线阻力附近，但由于100天平均线始终未能失而复得，因此，市场上众多的欧罗极不看好的投资者再度作出狙击行动。可惜昨天欧洲市早段，欧罗兑美元跌至1.3675美元低位便再次强力反弹，仍然未能出现新一轮下跌浪。汇价自上述低位反弹至1.3705美元水平。如昨晚欧罗兑美元继续稳守在1.37美元关口以上，并且更以近全日高位收市，则日线图上便会呈现近似锤头利好形态，而这有利汇价在今日一旦收复100天平均线阻力后，将有力挑战1.3770/1.38美元关键阻力区。

留意欧罗兑美元日线DMI指标的ADX线，自5月上旬大约10水平大幅上升至目前的接近24水平，并且更回升至两条Di线之间，这反映汇价，摆脱早前的全无趋势的沉闷市况。由于DMI的正Di线明显低于负Di线，故理论上欧罗兑美元所出现的新趋势市，将以向下作出重大突破为主。不过，若然稍后欧罗兑美元的反弹在升回100天平均线阻力位，能进一步升越1.3770/1.38美元关键阻力区，那便要小心上述强力上升的ADX线所反映的新趋势市，并不是下跌，而是向上爆升！

毕竟目前市场上实在有大量欧罗极不看好的投资者存在，因此，若稍后欧罗兑美元始终未能顺利跌破2月27日的1.3640美元低位支持收市，即出现应跌不跌的异常走势，届时便要提防汇价或在市场一片看淡声中掉头回升，杀一众看淡者一个措手不及。一旦欧罗兑美元真的可以止跌回升，后市将有甚高机会在大量止蚀买盘推波助澜下，可望成功突破1.40美元心理关口。因此，短线而言，欧罗兑美元若收市高于100天平均线，对不看好的投资者而言将是一个非常重要的警号，进取的好友更可顺势追入。昨天英镑兑美元曾突破20天平均线阻力，可惜无功而回；汇价在1.6820至1.6840美元间激烈争持。如昨晚能再次突破20天平均线并高收，技术上看，预料已短期见底，随后将再次挑战1.70美元关口。

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