期货日报：中国铁矿石期价首破700元关口，市场传闻有钢厂订货违约

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
以下内容节选自5月21日的《期货日报》：
近日，国内铁矿石期货市场出现一波“断崖式”下跌行情。数据显示，截至5月20日，铁矿石主力合约最低已跌至695元/吨，为上市以来首度跌破700元/吨大关。
新湖期货研究所副所长翁鸣晓表示，近期铁矿石期货市场出现加速探底现象，市场供应过剩是最主要的原因。不过，在市场人士看来，除供应过剩外，市场出现的某钢厂铁矿石进口违约传闻无疑是最直接的原因。日前，市场有传闻称，北方地区某钢厂已有80万吨的铁矿石订货违约，据称该批铁矿石订货价格在120美元/吨。(完)
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路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。