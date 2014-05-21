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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 09:22 BJT

期货日报：中国铁矿石期价首破700元关口，市场传闻有钢厂订货违约

以下内容节选自5月21日的《期货日报》：

近日，国内铁矿石期货市场出现一波“断崖式”下跌行情。数据显示，截至5月20日，铁矿石主力合约最低已跌至695元/吨，为上市以来首度跌破700元/吨大关。

　　新湖期货研究所副所长翁鸣晓表示，近期铁矿石期货市场出现加速探底现象，市场供应过剩是最主要的原因。不过，在市场人士看来，除供应过剩外，市场出现的某钢厂铁矿石进口违约传闻无疑是最直接的原因。日前，市场有传闻称，北方地区某钢厂已有80万吨的铁矿石订货违约，据称该批铁矿石订货价格在120美元/吨。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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