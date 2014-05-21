港报财经评论：国策照亮前景，兴业太阳能俏--经济日报5月21日

国策照亮前景，兴业太阳能俏/ 林瑞芬

港股昨回升，但弹力有限，只升0.57%，收报22,834，大市成交额只有525亿港元。大市“塘水滚塘鱼”下，日上日落。上证指数昨收报2,008，只是微弹2点或0.15%。短线仍困于对IPO将近发行的心理阴影。国指仍有所回，昨收报9,884，跌0.31%。市场中寻找结构性机遇，跟踪新能源股的低吸机遇仍靠谱。

上周，能源局网站发布了发改委、能源局、环保部于联合公布《能源行业加强大气污染防治工作方案》，《方案》中提出，要促进可再生能源就地消纳，推广分散式供能方式，争取2015年全国水电、风电、光伏、核电装机目标分别为290GW、100GW、35GW、40GW，到2017年上述目标将为330GW、150GW、70GW、50GW。计算下来，光伏装机目标，2014至2017年复合年均增速即达到37.8%。其中，《方案》又提出，分布式光伏装机将增至2015年的20GW以上、2017年的35GW以上。据国家能源局于4月28日发布的《2013年光伏发电统计资料》，截至2013年底，全国累计并网运行分布式光伏装机容量仅3.10GW，今年至明年即是话有近17GW增长空间。由此可见，2014年将成为分布式光伏发展元年，未来三、四年将会有强劲的增长。

兴业太阳能 作为专业的绿色建筑和光伏系统解决方案供应商，受益于中国光伏终端装机爆发式增长，未来盈利钱景仍光明，早前由高位13.36港元回落至现水平10.68港元，为调整势而已，股价未见顶，趁低收集。查究股价有所回，原因在一季度全国分布式光伏发展缓慢，仅广东等六省完成小量全年指标，确是有点阻滞。麦格理最近调研后归结，由于去年第三季，尤其中国西部的太阳能发电场装置的安装达高峰，导致电网连接不顺、分布式太阳能发电（屋顶）的安装又放缓，及开发者无法获得银行贷款，都是致上半年光伏表现逊预期。惟目前，国家能源正根据调研情况对分布式光伏存在的融资、产权、并网等问题进行政策调整，预计年中出台新的政策。若政策明确化落实，下半年地面电站和分散式有望双双加速，成再催化剂。此外，如果满足下列任何事件可能发生：⑴国家能源局可提高安装太阳能电场容量的配额；或⑵国家能源局可引入有补贴的上网电价方案屋顶项目。麦格理认为，中国有可能在年尾前追加装太阳能装置。

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4G难抵税改，中移动看淡/ 余少文

大市继续反覆，电讯股撑住大市，而电讯股过去一个月经历合组公司以及营改增的一好一淡消息，相信税务改革下，电讯股今年盈利会回落，要寄望来年。中国内地股市昨日先高后低，国企指数则在9,900点水平争持，全日跌31点或0.3%，收报9,884点，成交额100亿港元，只有41%主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌10点，收报4,180点，成交额54亿港元。然而，大市处于静极思动状况，偏向大市挟上的机会较高。

至于电讯股撑住大市，尤其权重股中国移动 在季度业绩虽差，披露翌日先低后高，四周内由68.6港元升至昨日高位78.6港元，升幅达15%；而中国联通 和中国电信 期内最高分别升30%和22%，但近日只有中移动保持硬净，除了大户因应指数而舞高弄低包括中移动在内的权重股外，也因为有证券商又睇好中移动。高盛日前将中移动评级由“中性”上调至“买入”，并同时纳入“确信买入”名单，目标价由84港元上调至95港元；该行除了维持联通投资评级为“中性”外，中电信投资评级由“买入”降至“中性”，或是中移动股价近日跑赢对手的原因之一。

中移动另一卖点是已推出4G服务，是去年一直撑中移动原因之一，联通和中电信的3G上客量期间拾级而落，中移动截至4月止的3G上客量亦下降，但4G上客量则逐步上升，目前4G用户480万，当中200万来自4月，高盛预期中移动4G用户今年可占总用户7%，明年升至15%，4G的ARPU增值幅度为20人民币至30人民币，高于2G转3G的7人民币至8人民币，可以为中移动今年第四季和明年带来3%和6%收入。

其实，上月底已转軚睇淡中移动，模拟组合亦减持中移动，其股价在组合减持后大幅回升，所以对中移动又爱又恨！而股价当日止跌回升，是因为市场传出三大电讯商合组公司，共同兴建电讯基站，以便降低长期资本开支，曾指是利好三大电讯商，但亦指出不可能一朝一夕落实，因为中移动目前的基站远多于对手，中电信在宽频上又有优势，故难以评估三大电讯商在合营公司的比例。

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