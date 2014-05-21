光大期货：中国沪铜短线维持强势，因国内高升水及LME高集中空头持仓

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
以下内容节选自5月21日的《期货日报》：
3月下旬，铜价在大幅下挫后企稳反弹，4、5月在高升水的持续推动下，铜价走高并回升至50,000元/吨的压力位，累计涨幅12.3%，而LME铜累计涨幅仅7%，沪伦比值迅速回升。目前，国内铜现货升水依然维持在700元/吨的高位，LME铜持仓大幅增加，空头持仓集中度提高，3月合约空头持仓集中度达30%—40%。短期国内高升水、LME高集中空头持仓仍会助推铜价走强。
当前国内现货铜高升水反映出铜终端需求仍保持较强态势，这或将延续至6月，6月过后，伴随着铜杆和铜管、板带箔等趋于淡季，消费料将有所放慢。供应方面，近期沪伦比值修复令进出口略有转变，国内供应紧张的态势有望缓解，预计6月过后现货升水将走低。
但库存急剧下滑、现货升水位于高位，持仓上升，这将推升LME铜价格，内强外弱的格局或转变为外强内弱，届时沪伦比值将出现缩窄，由此可以得出，进口亏损又将放大，国内供应将趋紧，令国内铜价维持强势。因此，预计宏观面没有突发负面冲击的情况下，铜价此番强势仍将进一步延续。(完)
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(整理 路透中文部)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。