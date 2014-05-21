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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 09:31 BJT

光大期货：中国沪铜短线维持强势，因国内高升水及LME高集中空头持仓

以下内容节选自5月21日的《期货日报》：

3月下旬，铜价在大幅下挫后企稳反弹，4、5月在高升水的持续推动下，铜价走高并回升至50,000元/吨的压力位，累计涨幅12.3%，而LME铜累计涨幅仅7%，沪伦比值迅速回升。目前，国内铜现货升水依然维持在700元/吨的高位，LME铜持仓大幅增加，空头持仓集中度提高，3月合约空头持仓集中度达30%—40%。短期国内高升水、LME高集中空头持仓仍会助推铜价走强。

　　当前国内现货铜高升水反映出铜终端需求仍保持较强态势，这或将延续至6月，6月过后，伴随着铜杆和铜管、板带箔等趋于淡季，消费料将有所放慢。供应方面，近期沪伦比值修复令进出口略有转变，国内供应紧张的态势有望缓解，预计6月过后现货升水将走低。

但库存急剧下滑、现货升水位于高位，持仓上升，这将推升LME铜价格，内强外弱的格局或转变为外强内弱，届时沪伦比值将出现缩窄，由此可以得出，进口亏损又将放大，国内供应将趋紧，令国内铜价维持强势。因此，预计宏观面没有突发负面冲击的情况下，铜价此番强势仍将进一步延续。(完)

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(整理 路透中文部)
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