中国货币市场：供需不匹配短期资金拆入稍不易，公开市场净投放预期升温

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透北京5月21日 - 中国银行间市场周三资金面从本周初的趋紧势头中继续缓解，不过因供需不匹配，早盘隔夜和七天品种质押式回购加权利率 虽仅小幅波动，但实际拆入则稍感不易。
今日14天期限资金价格续涨，交易员表示，考虑月末至下月初，市场还将有企业所得税集中清算的考验，所以近期机构对这一可跨月品种的需求持续存在，成为推升回购利率的动力。
本周二公开市场正回购缩量，业内人士预期，本周央行或延续此前的净投放格局，即使输血规模不大，但对和缓机构谨慎心理，安抚情绪将有所作用。
”总体不缺钱，但有结构性紧张，主要是现在供给多在长期限，但需求集中在隔夜、七天这样的短端。“上海一券商交易员称。
另一券商交易员表示，相比昨日，流动性略有改善，但尚未达到宽松水平，早盘供需不匹配，”有钱的人想放收益高一些的期限，不过到了下午，可能一些没出去的，会转来出隔夜。“
她并指出，机构对月末资金存顾虑，但预期公开市场本周能净投放，这有益于稳定资金波动，缓和市场谨慎情绪。
因应本月下旬银行间市场财税上缴压力，中国央行公开市场周二正回购操作量较上周同期大降逾六成，当日净投放资金650亿元人民币，以稳定市场预期，平抑资金面可能出现的波动。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5370 2.4576 +7.94
七天 3.3715 3.3678 +0.37
14天 3.9450 3.6086 +33.64
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.6600 2.5600 +110.00
七天 3.8100 2.7000 +111.00
14天 4.0150 3.5750 +44.00
回购定盘利率 其中:隔夜 2.6000 2.4500 +15.00
七天 3.3660 3.4100 -4.40
14天 3.9500 3.6000 +35.00
Shibor
其中:隔夜 2.5280 2.4270 +10.10
七天 3.3530 3.3610 -0.80
三个月 5.1215 5.1772 -5.57
-------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。