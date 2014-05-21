中国货币市场：供需不匹配短期资金拆入稍不易，公开市场净投放预期升温

路透北京5月21日 - 中国银行间市场周三资金面从本周初的趋紧势头中继续缓解，不过因供需不匹配，早盘隔夜和七天品种质押式回购加权利率 虽仅小幅波动，但实际拆入则稍感不易。

今日14天期限资金价格续涨，交易员表示，考虑月末至下月初，市场还将有企业所得税集中清算的考验，所以近期机构对这一可跨月品种的需求持续存在，成为推升回购利率的动力。

本周二公开市场正回购缩量，业内人士预期，本周央行或延续此前的净投放格局，即使输血规模不大，但对和缓机构谨慎心理，安抚情绪将有所作用。

”总体不缺钱，但有结构性紧张，主要是现在供给多在长期限，但需求集中在隔夜、七天这样的短端。“上海一券商交易员称。

另一券商交易员表示，相比昨日，流动性略有改善，但尚未达到宽松水平，早盘供需不匹配，”有钱的人想放收益高一些的期限，不过到了下午，可能一些没出去的，会转来出隔夜。“

她并指出，机构对月末资金存顾虑，但预期公开市场本周能净投放，这有益于稳定资金波动，缓和市场谨慎情绪。

因应本月下旬银行间市场财税上缴压力，中国央行公开市场周二正回购操作量较上周同期大降逾六成，当日净投放资金650亿元人民币，以稳定市场预期，平抑资金面可能出现的波动。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5370 2.4576 +7.94

七天 3.3715 3.3678 +0.37

14天 3.9450 3.6086 +33.64

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.6600 2.5600 +110.00

七天 3.8100 2.7000 +111.00

14天 4.0150 3.5750 +44.00

回购定盘利率 其中:隔夜 2.6000 2.4500 +15.00

七天 3.3660 3.4100 -4.40

14天 3.9500 3.6000 +35.00

Shibor

其中:隔夜 2.5280 2.4270 +10.10

七天 3.3530 3.3610 -0.80

三个月 5.1215 5.1772 -5.57