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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 09:36 BJT

日本股市：早盘下滑且建筑设备股受挫，静候日本央行会议结果

路透东京5月21日 - 日本股市日经指数周三早盘中小跌，因日圆走强打压人气；建筑设备制造商类股表现欠佳，此前卡特彼勒(Caterpillar) 称重型机械需求下滑。

投资者静候日本央行周三在结束为期两天的政策会议后的表态。

日经指数 早盘中段跌0.3%至14,031.66点，周二收高0.5%至14,075.25点。

小松制作所 和日立建机 分别下跌3.3%和2.4%。

丰田汽车 下滑0.9%，索尼 和Tokyo Electron(TEL) 分别跌1.2%和1.6%。

东证股价指数 下滑0.3%至1,149.96点。JPX-日经400指数 跌0.3%至10,492.22点。(完)
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