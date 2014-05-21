格林大华期货：郑糖振荡区间将上移

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
以下内容节选自5月21日的《期货日报》：
受国际糖价大涨带动，郑糖期价近期走出快速冲高行情。总体来看，国际市场供应在2014/2015制糖年将由过剩转向平衡甚至短缺，这对国际糖价长期走势会产生较强的支撑作用；国内市场食糖消费偏弱，但农产品消费的刚性特征，决定了消费旺季的季节性支撑作用仍将强劲。经历近期的上涨行情后，预计糖价的总体振荡区间将明显上移。
总体来看，国际、国内食糖市场尽管目前还存在去库存等问题，但供应格局正在向偏紧方面转变，在此市场背景下，国际、国内糖价继续下跌空间有限。目前，ICE原糖期价向上突破振荡区间的上沿，有形成新一轮上攻行情的可能；郑糖期价近期也放量上攻前期高点，尽管尚未形成有效的突破，但量价配合的情况显示多头已经占据一定优势。预计在本轮上攻行情完成后，郑糖期价的整体运行区间将由4700—4900元/吨上移至4900—5100元/吨。(完)
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(整理 路透中文部)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。