格林大华期货：郑糖振荡区间将上移

受国际糖价大涨带动，郑糖期价近期走出快速冲高行情。总体来看，国际市场供应在2014/2015制糖年将由过剩转向平衡甚至短缺，这对国际糖价长期走势会产生较强的支撑作用；国内市场食糖消费偏弱，但农产品消费的刚性特征，决定了消费旺季的季节性支撑作用仍将强劲。经历近期的上涨行情后，预计糖价的总体振荡区间将明显上移。

总体来看，国际、国内食糖市场尽管目前还存在去库存等问题，但供应格局正在向偏紧方面转变，在此市场背景下，国际、国内糖价继续下跌空间有限。目前，ICE原糖期价向上突破振荡区间的上沿，有形成新一轮上攻行情的可能；郑糖期价近期也放量上攻前期高点，尽管尚未形成有效的突破，但量价配合的情况显示多头已经占据一定优势。预计在本轮上攻行情完成后，郑糖期价的整体运行区间将由4700—4900元/吨上移至4900—5100元/吨。(完)