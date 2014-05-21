英国央行：金融市场流动性偏低令人联想金融危机爆发前夕--副总裁

英国央行总裁卡尼上周也说，随着货币政策重返正常水平的时机到来，他预计金融市场波动性将会增加。

宾恩利用周二的演说来阐释英国央行自金融危机之后所采取的行动，包括央行从去年开始对何时开始升息给出更明确指引的做法。

“自从引进前瞻指引之后，短期市场利率已经攀升，特别是这已经被一连串意外强劲的经济指标予以印证。”

宾恩还表示，未来央行的货币政策及防止金融稳定出现风险的宏观审慎政策，可能会朝相反的方向前进。