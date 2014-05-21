英国央行：金融市场流动性偏低令人联想金融危机爆发前夕--副总裁

路透基点：盈德气体就违反贷款的财务契约与贷款方沟通--TRLPC
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
英国央行总裁卡尼上周也说，随着货币政策重返正常水平的时机到来，他预计金融市场波动性将会增加。
宾恩利用周二的演说来阐释英国央行自金融危机之后所采取的行动，包括央行从去年开始对何时开始升息给出更明确指引的做法。
“自从引进前瞻指引之后，短期市场利率已经攀升，特别是这已经被一连串意外强劲的经济指标予以印证。”
宾恩还表示，未来央行的货币政策及防止金融稳定出现风险的宏观审慎政策，可能会朝相反的方向前进。
他说，为遏制此类风险而收紧的政策，基本上可能有助于利率处于低位较长一段时间，对复苏提供支撑。(完)
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透上海4月19日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------- ----------------------------------------- *武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% 上限5.80% AA 1.6994 第3-7年末还20%本金 城建投资开发 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *营口经济技术 1
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 -- AA 4/27-5/2 财富证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/瀚华担保股份有限公司提供担保) 东海证券 ========================================================================================= *红河州开发投资 10 7 4/26簿记建档 --