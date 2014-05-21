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货币新闻 | 2014年 5月 21日 星期三 13:16 BJT

新债招标：离岸人民币国债三年期中标利率2.53%，五年期为3.25%

路透香港5月21日 - 中国财政部周三公布，2014年首次离岸人民币国债向机构投资者招标部分，其中三年期债中标利率2.53%，五年期债利率为3.25%，大致符合市场预期。

市场预估三年期国债中标利率约在2.55-2.70%，五年期在3.10-3.25%。

其他品种中标利率方面：七年期为3.80%、10年期为4.00%、15年期为4.29%、首次发行的20年期为4.50%。

除面向机构投资者招标发行140亿元人民币外，财政部亦向七家国外中央银行和地区货币管理当局发行20亿元，包括三年期14亿元、五年期4亿元、七年期2亿元，发行利率为同期限中标利率。

为了深化离岸人民币市场发展，中国财政部自2009年起于离岸市场发行国债。今年度预计发行280亿元，较上年度增加。(完) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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