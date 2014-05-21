《焦点》日本4月出口同比增5.1%，但对美出口放缓令前景蒙尘

进口激增的原因之一是，自2011年福岛核危机后核电厂被关闭，导致石油和天然气需求猛涨。近期进口受到日本购物者赶在消费税上调前购物的进一步提振。

财务省数据显示，4月进口同比增幅为3.4%，较3月18.1%的增速急剧放慢，因为增税后需求回落。

4月贸易逆差8,089亿日圆(79.8亿美元)，而路透调查预估为逆差6,460亿日圆。4月逆差少于3月的1.45万亿日圆，不过仍是日本创纪录地连续第22个月录得逆差。

经济学家长期以来预测会出现所谓的“J型曲线”效应，也就是进口成本激增会随着时间推移愈加被出口增长而抵消。

然而，这一效应尚未出现，部分原因是日本企业在日圆多年强势后将生产移至海外。由于企业有希望将生产设施移至更接近快速成长市场，日圆的回落并没有能够逆转这一趋势。

分析师称，该趋势既反映了电子产品等“日本制造”产品在企业海外销售份额的降低，也表明他们不愿意利用日圆疲软来降价并提高市场份额，从而面临贸易关系紧张的风险。