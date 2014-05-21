《焦点》日本4月出口同比增5.1%，但对美出口放缓令前景蒙尘

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
进口激增的原因之一是，自2011年福岛核危机后核电厂被关闭，导致石油和天然气需求猛涨。近期进口受到日本购物者赶在消费税上调前购物的进一步提振。
财务省数据显示，4月进口同比增幅为3.4%，较3月18.1%的增速急剧放慢，因为增税后需求回落。
4月贸易逆差8,089亿日圆(79.8亿美元)，而路透调查预估为逆差6,460亿日圆。4月逆差少于3月的1.45万亿日圆，不过仍是日本创纪录地连续第22个月录得逆差。
经济学家长期以来预测会出现所谓的“J型曲线”效应，也就是进口成本激增会随着时间推移愈加被出口增长而抵消。
然而，这一效应尚未出现，部分原因是日本企业在日圆多年强势后将生产移至海外。由于企业有希望将生产设施移至更接近快速成长市场，日圆的回落并没有能够逆转这一趋势。
分析师称，该趋势既反映了电子产品等“日本制造”产品在企业海外销售份额的降低，也表明他们不愿意利用日圆疲软来降价并提高市场份额，从而面临贸易关系紧张的风险。
1-3月，外部需求占国内生产总值(GDP)的比例降低0.3个百分点，然而由于4月1日上调消费税之前的民间需求以及资本支出强劲，日本经济增速创下两年多来最快水平。(完) (编译 戴素萍/朱晓军/徐文焰/石冠兰 审校 于春红/郑茵/张若琪)
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路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
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