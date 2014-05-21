背景资料：中国与俄罗斯签署金融、能源和基础设施协议一览

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
Russian State Development Bank与中国进出口银行签署5亿美元授信额度协议，为在俄项目提供融资。
俄罗斯联合航空制造集团 与中国商用飞机签署合作协议，将联合研发宽体长途客机。
厚朴投资管理公司计划到2014年底收购Baikal Mining Company运营的乌多坎(Udokan)铜矿床的少数权益，该矿是俄罗斯最大未开采铜矿床。
俄罗斯直接投资基金(RDIF)、中国投资有限责任公司(CIC)与远东和贝加尔地区发展基金成立俄中投资基金(RCIF)，将投资中俄首座铁路桥--跨黑龙江铁路桥的建设。
俄罗斯直接投资基金和中投成立一家合资公司，计划募集一个规模8亿美元的基金，用于投资高端居住中心的基础设施，并开发中俄旅游业。
俄中投资基金和厚朴投资同意，对亚洲大型仓库运营商普洛斯(Global Logistic Properties)的中国子公司进行投资。(完)
(编译 李爽/王兴亚；审校 龚芳/郑茵)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。