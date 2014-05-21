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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 11:12 BJT

背景资料：中国与俄罗斯签署金融、能源和基础设施协议一览

Russian State Development Bank与中国进出口银行签署5亿美元授信额度协议，为在俄项目提供融资。

俄罗斯联合航空制造集团 与中国商用飞机签署合作协议，将联合研发宽体长途客机。

厚朴投资管理公司计划到2014年底收购Baikal Mining Company运营的乌多坎(Udokan)铜矿床的少数权益，该矿是俄罗斯最大未开采铜矿床。

俄罗斯直接投资基金(RDIF)、中国投资有限责任公司(CIC)与远东和贝加尔地区发展基金成立俄中投资基金(RCIF)，将投资中俄首座铁路桥--跨黑龙江铁路桥的建设。

俄罗斯直接投资基金和中投成立一家合资公司，计划募集一个规模8亿美元的基金，用于投资高端居住中心的基础设施，并开发中俄旅游业。

俄中投资基金和厚朴投资同意，对亚洲大型仓库运营商普洛斯(Global Logistic Properties)的中国子公司进行投资。(完)

(编译 李爽/王兴亚；审校 龚芳/郑茵)
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