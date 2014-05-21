香港个股：裕元集团将为东莞高埗鞋厂员工福利金补缴拨备3,700万美元

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透香港5月21日 - 台资鞋履代工商--裕元工业（集团）有限公司 称，董事会预计将在中期业绩报告内，就东莞高埗鞋厂的员工福利金之补缴提拨作出约3,700万美元的拨备。
4月中部分高埗鞋厂员工发起罢工，争取调整社会保障金及住房公积金（统称员工福利金），其后裕元同意依据相关地方政府政策自5月1日起调整该厂员工福利金，并有可能对集团的财政表现构成重大影响。
裕元周二晚间在联交所一份声明中称，根据董事会现有资料，预计会就相关员工福利金之补缴提拨作约3,700万美元的拨备，并将反映在截至今年6月底止六个月之综合财务报表。
该公司此前公布，今年首季净利为7,020万美元，按年增长14%。
裕元为台湾宝成工业 持股49.98%的子公司，为主要运动品牌耐克 、阿迪达斯 等代工厂。高埗鞋厂为裕元客户制造品牌运动鞋之厂房。
裕元周三早盘初段升1.14%，报22.25港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。