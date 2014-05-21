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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 10:16 BJT

香港个股：裕元集团将为东莞高埗鞋厂员工福利金补缴拨备3,700万美元

路透香港5月21日 - 台资鞋履代工商--裕元工业（集团）有限公司 称，董事会预计将在中期业绩报告内，就东莞高埗鞋厂的员工福利金之补缴提拨作出约3,700万美元的拨备。

4月中部分高埗鞋厂员工发起罢工，争取调整社会保障金及住房公积金（统称员工福利金），其后裕元同意依据相关地方政府政策自5月1日起调整该厂员工福利金，并有可能对集团的财政表现构成重大影响。

裕元周二晚间在联交所一份声明中称，根据董事会现有资料，预计会就相关员工福利金之补缴提拨作约3,700万美元的拨备，并将反映在截至今年6月底止六个月之综合财务报表。

该公司此前公布，今年首季净利为7,020万美元，按年增长14%。

裕元为台湾宝成工业 持股49.98%的子公司，为主要运动品牌耐克 、阿迪达斯 等代工厂。高埗鞋厂为裕元客户制造品牌运动鞋之厂房。

裕元周三早盘初段升1.14%，报22.25港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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