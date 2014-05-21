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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 10:10 BJT

金属期市：伦铜因获利了结小跌，消费者需求低迷

LME期镍 下跌1.7%至每吨19,510美元，更加远离5月13日所及的27个月高点21,625美元。

纽约联邦储备银行总裁杜德利周二表示，鉴于美国经济中的闲置产能正在抑制通胀，美国联邦储备理事会(美联储)在最终收紧货币政策时，应该有能力缓慢上调利率。

中国商务部对外贸易司司长张骥周二表示，今年中国外贸形势严峻，下行压力较大，中长期看外贸形势趋紧。

高盛 发言人周二表示，公司已经开始出售Metro International Trade Services金属仓储业务的正式程序。这是公司在监管和政治压力下，首次明确尝试出售四年前收购的该项业务。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/李婷仪 审校 杜明霞/张若琪)
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