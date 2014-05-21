台湾债市：公债殖利率连六跌再创逾九个月低位，多头气势如虹

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透台北5月21日 - 台湾指标10年公债103/6期 殖利率周二早盘连六跌，再创逾九个月低位。交易员表示，美债殖利率下跌的利多，令台债多头藉题发挥，多方气势未减。
指标10年公债103/6期盘初创1.4660%的此期券新低，若以10年指标公债 连续图来看，前低在去年7月29日的1.4580%。
〞空单很少，可能被轧到，往下捉(殖利率)很快就掉了，因为报得很松。〞一位外商银交易员说。
五年券殖利率周二也明显走低，碰触1.0010%的此期券低位。一票券商交易员表示，冷五年券如102/11 或103/2 今日也有成交，分别走跌1.5基点和1.4基点，看似有交易商在控盘，压低冷五年券的殖利率，让指标五年券下跌有空间。
〞现在就看有利的人有没有停利的卖压，如果卖的不急，殖利率易下难上。〞前述票券商交易员说。
美国公债价格周二上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员表示，美联储将可能缓慢升息，且疲弱的企业业绩带动了对公债的避险买盘。指标10年期公债价格 升6/32，收益率由2.54%跌至2.51%。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4 ：1.0-1.02%
* 10年公债103/6 ：1.46-1.48%
本地时间1011最新报价：
* 五年公债103/4殖利率跌1.51基点报1.0015%。冷五年期公债103/2报0.9950%。
* 10年公债103/6殖利率跌1.40基点报1.4660%。
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路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
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