版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 10:19 BJT

《汇市简讯》随着风险偏好下降，应对利差交易获利了结

0154GMT

* 在美国公债价格上涨后，风险偏好因轮炒行情进一步升温而受到打压

* 印度大选公布结果后印度卢比的优异表现可能已结束

* 由于澳洲消费者信心受严苛的预算案打击，澳元似乎走势脆弱

* 对1.14%的升幅进行获利了结，可能在修正行情后恢复原有走势

* 欲浏览相关技术图表，请点击：link.reuters.com/syb59v (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐