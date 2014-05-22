专栏节选：东协将开启黄金10年--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月22日出版的当期「老谢开讲」专栏) 中国在西沙群岛最南端的中建岛（Triton Island）以南海域，设置中国海洋石油九八一号钻油平台，引发了中越船舰互喷水柱的冲突事件，引起了越南排华行动。五月十二日演变成反中暴动，暴民在十三日进入台商聚集的平阳省、同奈省，造成二十年来台商在越南最严重的一次损失。

**排华事件影响台湾资本市场**

根据初步统计，这次暴乱主要影响的地区在平阳省、同奈省及胡志明市，台商受损失约二二二家，其中平阳省一七五家，同奈省四十一家，胡志明市六家，巴地头顿省一家，受影响的台商以鞋业、纺织、家具业最严重；而这个事件，也对台湾的资本市场造成重大影响。

五月十四日台股开盘，有六家公司跌停板，包括伸兴、铭旺实、凯撒、儒鸿、广隆及强盛，都是在越南投资的代表性企业，被称为「越概股」。而根据交易所公开讯息观测站公开的资料显示，上市柜公司有二十家宣布越南子公司暂时停工，塑化、纺纤、造纸、鞋业及钢铁业受波及最大。而台湾最大企业的台塑集团，包括台塑越钢厂、台湾兴业、福懋的越南厂都受到冲击。

越南排华暴乱，起源于中越西沙群岛钻油平台的主权纠纷，但台商却在排华暴乱中惨遭重创。这事件在台湾的电视媒体广泛报导，越南驻台代表也多次在外交部召开的记者会上表示抱歉，并且愿意给台商租税优惠及工厂损害的赔偿损失，并大力呼吁台商不要走。

这次越南排华暴动，是台商撤出越南另寻新生产基地？或是加码再投资越南的另一次大机会？又到了一个历史抉择的转捩点。从历史角度来看，每一次危机都酝酿了另一次大机会，最具代表性的一次是一九八九年六四天安门事件。

八九年，中国的学生运动在北京天安门广场前集结，最后中共派出坦克镇压，江泽民临危受命出任总书记，那时很多台商看中国暴乱，纷纷连夜逃出中国；但是从中国经济史来看，六四可能是加码中国投资最好的时点，因为中国加速改革开放。九二年中国开设股票市场，沪深交易所成立，这是股改的新里程碑，到了九四年国务院总理朱熔基主导汇改，人民币与外汇券并轨，人民币兑美元从五．七元狂贬到八．七元，黑市更是叫价到十二元兑一美元。

人民币狂贬，为中国带来强大竞争力，此时在九○年代初期，台湾为了分散台商投资，李登辉总统大力推动南进政策，鼓励台商赴东南亚投资；没想到朱熔基一记汇改，人民币狂贬，让台湾南进政策完全破功。

台商从南进转成西进，东协各国在资金逐渐流失的冲击下，九七年爆发了亚洲金融风暴，那时泰铢从二十二．二狂贬到五十四．五，菲律宾披索从二十六．八贬到五十八．五；印尼盾从一九一六狂贬到一六九五○，马哈迪执政的马来西亚最后宣布马币以三．八钉紧美元，一场亚洲金融风暴让东协各国元气大伤，泰国股市在九四年外资积极介入中曾创下一七八九点的历史天价，但亚洲金融风暴席卷而过，最后泰国股市惨跌到二○四点，到今天为止，泰国股市还没有回到九四年的位置。

所以说，六四事件是揭开中国黄金二十年的最关键转捩点。这次越南反中暴动，虽然对台商造成重大伤害，但很可能是台商投资东协很重要的一次转折点，说不定是东协市场的下一个黄金十年。因为中国强大了，东协各国有低价优势（包括低物价、低工资、低基期），加上人口及战略价值，东协接下中国一九七八年改革开放黄金三十年的脚步，很值得期待。

**东协市场表现十分亮眼**

东协目前拥有六亿人口，其中印尼就有二．五亿人口，中产阶级的数目约四千万，一七年将增加到八五○○万。尽管泰国有政治动乱，菲律宾时有台风袭击，但去年ＧＤＰ（国内生产毛额）成长平均仍有七．二％，今年可达五．二％，这是中国约七．五％成长下，亚洲另一个高成长的地区，况且年轻人口持续增加，内需成长强劲。

英国伦敦金融时报报导，东协国家到二○三○年人口还可再增加一亿人，将达七亿，且以年轻消费者居多，加上东协各国财政日趋健全，企业对外资的依赖度降低，资本市场的发展也更厚实。

假如○八年金融海啸从全球资本市场的表现来看，东协各国是全球表现最亮眼的市场，美国道琼指数从海啸后的最低点六四六九．九五点涨到这次最高点一六七三五．五一点，涨幅约一五八％，德国股市则上涨一七三．九％，但是新兴的东协市场表现比成熟经济体更亮眼。

其中印尼股市从一○六九．三四点大涨到五二五一．二九六点，大涨三八二．一五％；菲律宾股市从一六八四．一五点大涨到七四○三．六五点，大涨三三九．六％；泰国股市从三八○．○五点大涨到一六四九．六九点，也涨了三三四．○七％；涨幅较小的马来西亚股市也从八○一．二七点涨到一八八二．二点，涨幅也有一三四．九九％。这几个新兴的东协市场股市几乎都大涨三倍，一直到去年才出现小幅度的回档。

一三年菲律宾股市小涨一．三二％，泰国股市则在政局动乱中下跌六．四％，印尼股市涨多拉回，但全年只小跌○．九％，马来西亚则是去年表现最亮眼的市场，全年大幅上涨一一．五三％，只略逊台股表现，而新加坡股市全面几乎零涨跌。

但是休生养息一年的东协市场，今年又恢复活力，年初以来，到五月十九日为止，菲律宾股市又强力上涨一六．六八％，泰国再涨八．六一％，印尼股市再度逼近去年最高点，全年涨幅达一七．三三％，而去年表现亮眼的大马股市今年仍有○．七七％的涨幅，表现仍很亮眼。

这次爆发动乱的越南，○三年曾被高盛列为金砖第五国，吸引全球外资卯足全力挺进；但是越南官僚体制效率不佳，加上公共投资不足，因此，当大家一致看好越南潜力时，越南盾却出现大幅贬值，股市也大幅下跌的窘况，让过去看好越南的投资客都铩羽而归。

**越南股市逐渐摆脱窘态**

越南胡志明股市在○六年左右一度大涨到一一七三点，到了○九年又惨跌到二三四．六六点，股价一口气修正了八成，这两年胡志明股市又从一二年的三三二．二八点爬起来，去年胡志明股市大涨二一．九七％，在亚洲股市表现仅次于日本，而河内股市去年也涨了一八．八三％。今年以来，胡志明与河内股市虽有回档，但是胡志明股市在一四年仍有五．六三％的涨幅，河内股市则上涨七．○七％，越南股市逐渐摆脱窘态，渐入佳境。

股市的大涨，展现了东协国家再起的新生命力，但从更大战略来看，东协的再起，有几个关键的要素，一是经过亚洲金融风暴后，东协各国币值渐趋稳定，一方面是九四年人民币大幅贬值的噩梦不再。从九四年起，人民币已从八．七升值到六．○三七，这二十年间，人民币升值逾三○％。也就是说，九○年代东协受到人民币贬值伤害的压力不再。目前泰铢约在三十二兑一美元左右，马币在三．二左右，币值已相对趋于稳定。

二是中国的工资、物价、房价相继都在高基期，这些年制造业不断大迁徙，从中国沿海到西部，如今台商逐渐移转到东协各国。这次中越冲突引爆了排华动乱，至少涉及的台商逾千家，越南逐渐显现生产基地的角色。因为从越南延伸到柬埔寨、寮国，甚至是缅甸，这是台商未来迁徙的主要路径。越南加上柬埔寨，正逐渐形成成衣代工的聚落，除了台商聚阳、儒鸿相继设厂，中国的互太、天虹、申洲国际也纷纷将工厂南移。

因为有ＴＰＰ（跨太平洋伙伴关系协定）的诱因，中国与台湾纺织业几乎都在越南、柬埔寨聚焦，像聚阳在东协的布局很全面，中国的生产比重一一％，菲律宾八％，柬埔寨达二五％，印尼三六％、越南二○％。去年我到河内芒街参访的天虹纺织，在广宁省及同奈省都有大扩厂的动作。以目前越南纺织品关税平均约一七．五％的税率，化纤原料及成品约二五至三二％的税率，一旦越南加入ＴＰＰ、关税降到零，这个威力是十分大的。

第三个最重要的关键是中国崛起三十年，美国亚太战略的改变，中国国力向外延伸，美国加大亚太布局。今年四月间，欧巴马的亚洲行走访日本、韩国、马来西亚及菲律宾，似乎在构建围堵中国的大战略；其实去年十二月，东南亚国家领袖就与日本首相安倍晋三举行高峰会议，美国前后两任国务卿从希拉蕊到凯瑞都勤走东协国家。

在美、日、中三大经济体竞夺经济与政治影响力之际，东协各国战略地位提升，澳洲福林德斯大学国际关系研究院院长库克最近说：「中、日在东协战况激烈，当强权对你有兴趣，就可创造机会，东南亚国家要担心须在中、美、日之间做选择。」当然美、日有结盟对付中国之势。

这次台湾的服贸争议引出的ＲＣＥＰ（区域全面经济伙伴协定）与ＴＰＰ，就是强国主导的新区域经济整合的运作，ＲＣＥＰ是以原来东协十国为主，加一是加中国，加三是再加韩国、日本，加六是加印度与纽澳。东协区十国不论加一、加三、或加六，中国都扮演了重要角色。

而ＴＰＰ是中国除外，美国主导的跨经济组织，除了智利等四个中南美洲国家，外加纽澳，还加上越南、汶莱、马来西亚与新加坡四个国家，越南被视为ＴＰＰ中最重要的国家。这次越南反中，美国的围堵战略可能扮演很重要角色。

从钓鱼台引发的中、日争议，到中菲为了黄岩岛冲突，整个西沙，南沙的主权争议可能随时会上演，这是亚洲战略的一环，台商置身其中，很难不受影响。

另一个是东协各国领导人渐孚众望，除了泰国仍陷纷乱外，多数东协各国领导人声望日高，像菲律宾总统艾奎诺三世，印尼总统尤多耶诺，到可能是下一任总统的民主奋斗党总统提名人佐科威，看起来都有不错的政治声望，这是东协政治变局中的一股稳定力量。

这次越南排华运动，可视为台商投资越南的大利空，但是大利空袭来，有人撤退，也有人逆势大进击。依我看来，假如六四天安门事件开启中国黄金二十年，这次越南事件很可能是东协黄金十年的新起点。 。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。