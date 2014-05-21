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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 10:18 BJT

《汇市简讯》美元/坡元在1.2540处遭遇获利了结

0200 GMT

* 美元/坡元在1.2540遭银行间投机客获利了结

* 交易员见到汇价暂时无法突破1.2541即先行锁定获利

* 美元/坡元最新在1.2530-1.2533，目前为止的交投区间为1.2527-1.2540。(完)

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